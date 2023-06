Via Maldini. Giuntoli?

Fallito il progetto “un muro per Spalletti”, De Laurentiis prova con Giuntoli.

Stessa tattica, stessa strategia, medesima forzatura.

Giuntoli deve rimanere.

È il diktat di Aurelio.

Della serie, un allenatore all’altezza lo trovo, un direttore che abbia una esperienza napoletana tanto significativa no.

Esperienza di anni e soprattutto uomo che non intralcia. Lavora in silenzio e produce risultati.

Giuntoli ha le due caratteristiche che Aurelio ama.

Qualità e Silenzio.

Non proprio si può dire lo stesso per Spalletti. Soprattutto per il silenzio.

Nessuno è indispensabile, tutti utili ma Giuntoli è davvero una risorsa strategica fondamentale.

Se il Milan non si fa scrupoli ad allontanare Maldini, il Napoli non può fare altrettanto.

Maldini ha una storia infinita. Icona. Eccellenza di ogni genere e cosa ma Giuntoli, nel suo ambiente, è da considerarsi il top.

Passati i grandi nomi della scrivania, in un calcio che ha tanti tanti soldi, Giuntoli, si è costruito un curriculum ed un “ufficio” di evidentissimo rilievo.

Se di trattasse proprio del Milan?

Se il Milan si affidasse proprio a Cristiano per io Futuro post Maldini?

E se fosse Milano sponda rossonera la prossima stazione di fermata ?

Poche certezze tranne una.

De Laurentiis si è trovato spiazzato ed ora è costretto a rincorrere.

Rincorrere, corteggiare e sperare.

