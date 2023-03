Via la maschera. Napoli Capitale d’Italia

Il Napoli di Spalletti ha schiantato il campionato. Le chiacchiere stanno a zero. La sconfitta con la Lazio, vista stamattina, è praticamente un tiro ironico. Della serie “volevamo darvi un pizzico di speranza, dare un pizzico di vivacità a questo campionato moribondo ma siete troppo scarsi”. Una capolista, a 18 punti sulla seconda, con 22 vittorie su 26, si può consentire il lusso della presunzione. Niente è più giusto della considerazione di sé stesso quando è vera e verificabile. In conferenza stampa e nel post gara, Spalletti si è del tutto spogliato dalla modestia.

“Kim è il centrale più forte del mondo“. “Kvaratskhelia, stasera lo si può dire, ha fatto un gol degno di Maradona“.



Via, assolutamente via, i panni del finto modesto. Li toglie Spalletti, li toglie la squadra che schiaffeggia l’Atalanta e li toglie anche, finalmente, il pubblico e la Città.

Ad un certo punto, la modestia può addirittura essere controproducente. Il Real Madrid non può scendere in campo pensando di essere una team di seconda fascia. Deve invece essere il Real fino in fondo. Cambiare ed adattarsi alla situazione. Questo fanno i grandi. È domenica 12 Marzo 2023, il Napoli 5.0, il Napoli di Spalletti, Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Kim ed anche Gollini, ha tolto la maschera.

L’ha tolta la squadra, l’ha tolta la città.

Città, in attesa di campione, capitale.

