“Vi siete fatti bene i conti..? Vi conviene..?”

Andar a scomodare le strategie militari e cosa la storia delle guerre “italiane” ha insegnato è un po’ troppo.

Troppo per un pomeriggio d’agosto. Stiamo pur sempre parlando di pallone.

Esistono però similitudini tra un esercito ed una squadra di calcio.

Nel nostro caso, è avvenuto che per mascherare problemi aziendali – gestionali, si è ricorso al vecchio trucco. Chiamare il comandante nuovo, col nome risonante e garantirsi il velo silenzioso sul resto.

Della serie, “vi ho preso Conte, cosa devo fare più per voi?”

De Laurentiis ha fatto “il pezzo di lavoro” dicono i nostri.

Cambiare il comandante, per non cambiare la strategia, è una vecchia abitudine italiana.

E qui mi fermo per non cadere nel retorico – storico.

Probabilmente lo stesso Conte è rimasto vittima di se stesso.

Dell’euforia, del desiderio di rientrare, del nome della piazza e delle promesse aziendali al momento vane.

Nell’area tecnica di Verona, è parso il primo pesce fuor d’acqua.

Le mani sul viso sono lo specchio di un uomo arreso all’evidenza.

Sa di poter far poco.

Ha compreso che i fasti di Inter e Juve sono lontani.

È probabilmente un momento difficile anche per l’uomo.

Verona – Napoli 3-0 è anche lo specchio di una fase di carriera nuova e forse critica per Antonio.

Vanno fatte riflessioni non solo sulla rosa, sui calciatori, sul progetto.

Le scuse, la vergogna, il senso di colpa, devono accendere uno spunto ed una domanda.

Antonio Conte è davvero consapevole di cosa vuol dire essere a Napoli ora?

Pedagogista dello Sport