Vi pongo un quesito, che fine hanno fatto i tifosi del Napoli al Maradona? Circa 50000, ma silenziati …assurdo!

Andando oltre la polemica degli ultras del Napoli che Domenica hanno prima manifestato a Piazzale Tecchio e poi hanno deciso di non cantare durante la sfida contro il Milan, c’è un altro aspetto che stona non poco: perché al Maradona se non cantano i circa duemila ultras (mille per curva) non canta praticamente nessuno? Anche ieri lo stadio ha fatto registrare l’ennesimo sold-out stagionale, eppure abbiamo assistito ad un clamoroso ed irreale silenzio al di là di qualche fischio agli ultras del Milan presenti che incitavano la propria squadra e di un “vinceremo il tricolor” in risposta ai sostenitori del “Diavolo” che rimarcavano il fatto di essere i campioni d’Italia in carica.

Cari Tifosi, i 48000?

Nessuno che abbia sentito la voglia di difendere Matteo Politano, inondato di offese dai tifosi rossoneri. Nessuno che abbia risposto ai cori “odio Napoli” e “Vesuvio bruciali tutti”. Nulla di nulla. Nemmeno un “porompomperoperò”. Quanto fa 50mila meno 2mila? Dove sono finiti i tifosi del Napoli? Fa 48mila, giusto? Ognuno ha il diritto di andare allo stadio comprando un biglietto e di comportarsi come meglio crede nel rispetto dei regolamenti, però la squadra merita o non merita di essere incitata? Su 48mila tifosi quanti hanno sentito dentro la voglia di cantare e incitare gli uomini di Spalletti?

