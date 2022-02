Verso Venezia-Napoli: i precedenti e la conta degli indisponibili  

Domani alle ore 15:00 è in programma il match valevole per la 24ª giornata di campionato tra Venezia e Napoli. La partita verrà disputata allo Stadio Pier Luigi Penzo, dove i padroni di casa sono riusciti a fermare Juventus e Roma non troppo tempo fa.

Domani, però, gli uomini di Spalletti hanno il dovere di tornare a casa con i tre punti per proseguire nella ripresa dopo il periodo buio vissuto a causa degli infortuni e continuare a credere nel sogno scudetto.

I precedenti

Venezia e Napoli si sono affrontate soltanto settenvolte in Serie A in casa dei veneti e, verosimilmente, i numeri sorridono ai lagunari, i quali sono riusciti ad ottenere ben due vittorie e quattro pareggi, lasciando il bottino pieno agli azzurri una sola volta.

La conta degli indisponibili

Spalletti soffre le assenze di Ounas, Koulibaly, Anguissa e Lozano. L’algerino ancora non al top della forma, il messicano ha subito un infortunio alla spalla in Nazionale che lo terrà fuori per un po’. Situazione totalmente differente per il senegalese ed il camerunese sono ancora alle prese con la Coppa d’Africa.

Per Zanetti, invece, tutta la rosa a disposizione al di fuori del centrocampista Antonio Vacca.

