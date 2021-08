Paolo Zanetti si affaccia all’esordio in Serie A con le stimmate del prescelto. Il classico allenatore cui si prospetta una carriera importante, pronto a spiccare quanto prima il volo verso una dimensione sicuramente più ambiziosa rispetto a quella della semplice salvezza.

Lo dicono i risultati brillanti maturati nelle ultime due stagioni, seppur ristretti nell’alveo della cadetteria: un mezzo miracolo ottenuto alla guida dell’Ascoli, all’esordio assoluto in B, due stagioni fa. Misteriosamente sollevato dall’incarico, con i bianconeri a tre punti dalla zona Playoff.

E la cavalcata dello scorso anno sulla panchina proprio dell’Venezia, letteralmente trascinato alla promozione. Un risultato tutt’altro che scontato. In verità, nei pronostici della vigilia, gli arancioneroverdi partivano dietro almeno tre o quattro avversari. Alla fine, tuttavia, in virtù di un gioco ambizioso e assai propositivo, hanno sbaragliato la concorrenza.

Nella postseason si sono messi alle spalle, nel turno preliminare il Chievo e nella semifinale il Lecce. Avendo poi la meglio nella doppia finale sul Cittadella.

Principi semplici e ben definiti

Pur con le debite proporzioni, nonchè le inevitabili difficoltà dovute al salto di categoria, è immaginabile che il Venezia proverà a determinare, piuttosto che subire. Ovvero, produrre un calcio che poggia su princìpi ben definiti. Proattivo e nient’affatto speculare, funzionale a gratificare le idee del suo tecnico.

Innanzitutto, costruire dal basso, per attirare la controparte in avanti e giocargli palla alle spalle. Gestire i momenti della gara, controllandone il ritmo attraverso il possesso, per tentare di avere la superiorità numerica al centro. E dopo, aprire il campo e aggredire lo spazio con immediate verticalizzazioni.

Come costruisce la squadra di Zanetti

Presumibilmente, il Venezia costruisce, favorendo la prima giocata in avanti, verso Dor Peretz, israeliano di origine marocchine, appena acquistato dall’Hapoel Haifa.

Chiaramente, se il centrocampista è schermato, accorciano in zona palla le due mezz’ali (Črnigoj e Heymans).

Solitamente, mentre avanza il terzino sul lato debole, quello più lontano dal portatore, gli altri tre difensori restano bassi, per dare sostegno e copertura preventiva.

Quindi, i laterali garantiscono l’ampiezza in maniera alternata: se la palla è sui piedi del centrale sinistro, si alza il terzino destro e viceversa.

Tuttavia, Zanetti produce gioco anche attraverso le catene. Con il terzino di competenza, quello più vicino al pallone, che si apre e il braccetto di centrocampo che viene a ricevere.

Qualora le linee di passaggio fossero tutte intasate, causa densità generata dalla squadra avversaria, inibendo lo scarico tanto sul regista, quanto in fascia, allora sono i centrali difensivi che portano direttamente palla. Anche oltre la metà campo. E dopo tentano l’imbucata verso gli attaccanti.

Là davanti, il tridente deve leggere lo sviluppo dell’azione, affinchè ciascuno possa dare una soluzione adatta a favorire consolidamento e finalizzazione.

Questo significa muoversi in modo coordinato: allargandosi in fascia, venendo incontro e cercando la profondità alle spalle della linea difensiva.

Blocco difensivo medio e pressione alternata

Ovviamente, a seconda dell’atteggiamento tenuto dall’avversario, l’approccio del Venezia alla fase di non-possesso sarà più o meno aggressivo. Dunque, minore o maggiore pressione.

In soldoni, un 4-3-2/1 con la squadra interamente sottopalla, eccetto Forte, oppure un più tradizionale 4-3-3: linee compatte, strette e corte. Ma sempre nell’ottica di mantenere il blocco difensivo in posizione media, cercando il recupero senza concedere però troppo spazio alle spalle.

Appare evidente l’intenzione di lasciar palleggiare l’avversario, e ad una certa altezza lasciargli solamente l’appoggio orizzontale. Costringerlo ad andare sulle corsie laterali e palesare aggressività pure con i terzini. Che quando escono forte, vengono immediatamente coperti dall’interno di centrocampo.

