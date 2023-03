Verso Napoli Milan, torna Raspadori

Napoli si prepara verso il Milan, Raspadori torna in gruppo. L’attaccante ex Sassuolo ha postato sul suo social, un sono tornato, che è tutto un programma. Quasi tutta la seduta di allenamento con il gruppo, per Jack, mentre hanno svolto lavoro personalizzato in campo Demme e Bereszynski. Per il polacco, che ha riportato un infortunio con la sua Nazionale, ci vorrà qualche settimana, prima di rivederlo nella lista dei convocati. Sono rientrati dagli impegni nazionali anche Zielinsky e Lozano, per loro convocazione scontata. Sarà Rapuano l’arbitro designato per il match di domenica sera, la prima volta in stagione per il riminese al Maradona.

In casa Milan, nonostante l’infortunio di Kalulu, si tornerà alla difesa a quattro. Kjaer dal ritiro con la Danimarca ha chiaramente, chiesto più spazio al proprio allenatore. Sarà probabilmente lui a fare coppia con Tomori, mentre sugli esterni conferma per Theo e Calabria. A centrocampo linea a due con Tonali e Bennancer, Giroud sarà la punta centrale, alle sue spalle Krunic in versione Kessie. Leao che è andato a segno con il Portogallo, dovrebbe tornare ad agire da esterno. Sulla destra ci sono più dubbi, con Messhia non in perfette condizioni fisiche, ballottaggi tra Saelemaekers e Rebic. Stefano Pioli non vuole risparmiare nessuno, sia per la situazione di classifica, sia per testare la squadra in previsione Champions League. Stesso discorso per Spalletti, che non vuole la minima distrazione, anzi dare già un saggio, di quella che sarà la sfida di Coppa. Per quanto riguarda il primo confronto europeo, tra rossoneri e azzurri, si va verso un divieto di trasferta, per i residenti un Campania. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma dopo gli scontri con l’Eintracht, la Prefettura sta valutando la situazione. I biglietti per gli ospiti non sono stati ancora messi in vendita, anche se la presenza di tifosi partenopei, in terra lombarda è molto nutrita. Si attendono ulteriori indicazioni. Nel frattempo ci sarà il solito sold out al Maradona, per la sfida con il Milan di campionato. Stessa cosa per la gara di Coppa, il pubblico azzurro non vuole far mancare il proprio apporto e chiede a De Laurentiis, più libertà per colorare lo stadio in queste ultime giornate. Una strada va trovata, perché questa squadra merita, dopo 33 anni, uno spettacolo indimenticabile anche sugli spalti. Colorare lo stadio con bandiere e coreografie, non può nuocere alla squadra in campo, tutt’altro.

