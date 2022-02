Verso Napoli-Inter: i precedenti sorridono agli azzurri 

Il match più importante della 25ª giornata di campionato tra Napoli e Inter avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona, domani sera alle ore 18:00.

Gli azzurri ritrovano Kalidou Koulibaly e André Zambo Anguissa dopo tanto tempo, insomma, mica due qualunque! A questi recuperi, però, si aggiunge l’infortunio di Hirving Lozano che è ancora un’incognita e non si sa quando potrà tornare per dare una mano ai propri compagni. Si ferma anche Tuanzebe, ma finalmente Spalletti potrà affrontare un big match con tutti i propri capi saldi per giocarsela ad armi pari.

Situazione un po’ differente per Simone Inzaghi, il quale perde Bastoni (prima per squalifica e poi per infortunio), Gosens e Correa. L’allenatore nerazzurro è anch’egli squalificato, quindi non potrà seguire i propri calciatori dal rettangolo verde.

I diffidati sono Anguissa e Demme da una parte e Brozovic, Lautaro e Vidal dall’altra.

I precedenti

Questa gara ha un sapore particolare per entrambe le tifoserie perché potrebbe riaprire la corsa allo scudetto oppure lasciare il Napoli in coda, vanificando la vittoria del Milan nel derby della settimana prossima.

Se si guardano i precedenti tra campionato e coppe, però, si può dire che i numeri sorridono e come alla squadra allenata da Luciano Spalletti. Infatti, dalla prima volta che le due formazioni si sono affrontate all’ombra del Vesuvio sotto la gestione targata De Laurentiis, gli azzurri sono usciti vittoriosi ben 10 volte contro le sole 3 vittorie degli ospiti (di cui una ai rigori). Lo storico ci dice anche che tra le due compagini ci sono stati 6 pareggi, di cui due nelle ultime due sfide.

Inoltre, il Napoli non vince in casa contro l’Inter dal lontano 19 maggio 2019, quando Zielinski, Mertens e la doppietta di Fabian stesero la squadra allora allenata proprio da Luciano Spalletti.

Un altro dato interessante è quello che i partenopei contano ben 28 reti all’attivo dal 2008 ad oggi, mentre i nerazzurri soltanto 14.

