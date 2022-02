Verso Napoli-Inter: gli ostacoli e le scelte di Inzaghi

Archiviato il quarto di finale di Coppa Italia superando la Roma, l’Inter entra nella preparazione della partita del Maradona di sabato. C’è già una buona notizia per i nerazzurri: una vittoria, anche abbastanza tranquilla come quella di ieri sera, era necessaria per rialzare immediatamente la testa dopo giorni duri.

La sconfitta nel derby, infatti, ha riaperto la questione scudetto e l’ambiente è stato ulteriormente scosso dal verdetto del Giudice Sportivo. Solo una multa per Lautaro (si temeva una squalifica per un possibile sputo nei confronti di Theo Hernandez), ma ad essere puniti sono stati Inzaghi (1 giornata e un’ammenda da 15 mila euro) e Bastoni (2 giornate di squalifica).

Difesa: chi sostituisce Bastoni?

Il problema principale di Inzaghi sarà naturalmente sopperire all’assenza di Bastoni (unico “titolare” indisponibile), che è stato utilissimo questa stagione e che, oltre alla squalifica, ha anche subito una distorsione alla caviglia nel match con la Roma. Per affiancare De Vrij (centro) e Skriniar (centro-destra) ci sono diverse opzioni. Il sostituto naturale nella rosa è Federico Dimarco, che al primo anno all’Inter ha collezionato 6 presenze da titolare in Serie A ed è subentrato molto spesso per brevi spezzoni, trovando anche 2 gol e 2 assist. Un’altra opzione che concede sempre garanzie è Danilo D’Ambrosio, colonna dello spogliatoio che si posizionerebbe sul centro-destra, spingendo Skriniar a sinistra. Infine, potrebbe essere arretrato Matteo Darmian, che si è espresso molto bene come quinto di destra, venendo però superato nelle gerarchie da Dumfries.

In tre per due posti in attacco

Per il resto della formazione, ci sarà la mediana titolare che tanto sta facendo bene, Barella – Brozovic – Chalanoglu. Sulle fasce confermato un Perisic in formissima sulla sinistra, mentre a destra, come accennato, Dumfries parte sempre leggermente sopra nel ballottaggio con Darmian. Il secondo grande dubbio dopo la difesa riguarda l’attacco: Alexis Sanchez reclama spazio rispetto alla coppia titolare. Dzeko non ha più i numeri di inizio stagione, ma ha trovato un bel goal con la Roma e Inzaghi fa molta fatica a rinunciare al bosniaco. Sta invece attraversando un periodo più duro Lautaro Martinez, che ha iniziato la stagione da stella della squadra ma è a secco in campionato da dicembre. Inzaghi avrà ancora diversi allenamenti per sciogliere gli ultimi dubbi e il giudice, come sempre, sarà il campo.

