Un vero e proprio crocevia della stagione. Quella di Milano, tra Milan e Napoli, sarà una gara spartiacque per il prosieguo in campionato delle due squadre. Entrambe in zona Champions, Milan e Napoli si trovano a tre punti di distanza in classifica. I rossoneri occupano il secondo posto con 39 punti, mentre gli uomini di Spalletti sono la quarta forza della Serie A con 36 punti.

I partenopei avranno molti grattacapi a causa di questo match, non solo per l’importanza dell’avversario, ma anche per la questione infortuni che fatica ad alleviarsi. Il Napoli, infatti, arriva a Milano con fuori ancora Fabian Ruiz, Osimhen, Koulibaly e Lobotka. A ciò si aggiungano le condizioni da monitorare di Zielinski, Elmas ed Insigne.

Da Sky Sport si comprende che: “Elmas ci sarà contro il Milan, oggi era in gruppo dopo la brutta botta subita. Influenza per Zielinski, ci sbilanciamo e diciamo che potrà esserci. Anche per Mario Rui e Insigne c’è fiducia. Diversa la situazione per Fabian Ruiz, da valutare nei prossimi giorni, come Lobotka. Certamente non ci saranno Koulibaly e Osimhen”. Secondo altre fonti, invece, Koulibaly domenica potrebbe partire con la squadra e andare in panchina. Ma con i suoi muscoli l’esperienza insegna che è meglio andar cauti (nel 2020 è stato fuori due mesi per un problema alla stessa fascia muscolare).

Il problema che invece riguarda Osimhen, è legato al mancato via libera da parte dei medici per indossare la maschera in carbonio e kevlar. Tale protezione gli consentirebbe di provare in allenamento il contatto fisico con i compagni, ma secondo gli esperti, l’attaccante nigeriano non è ancora pronto per tale soluzione. Dunque anche per lui, così come per Koulibaly, il recupero è ipotizzabile per gennaio.

Per il Milan notizie agrodolci

Se Spalletti è in emergenza, anche Pioli non può sorridere. Da Milanello arrivano una notizia buona ed una cattiva per i rossoneri.

Come riporta il Corriere della Sera, la prima riguarda Giroud, guarito dal problema muscolare e arruolabile per il fondamentale scontro diretto col Napoli di domenica. Quella cattiva riguarda invece Rafael Leão, che tornerà solo a gennaio: niente recupero lampo, gli esami di ieri hanno confermato una leggera lesione al bicipite femorale che lo terrà fuori nelle ultime due gare del 2021, col Napoli e poi il 22 dicembre contro l’Empoli.

Inoltre il Diavolo si gode Messias; una sorpresa per il calcio italiano che sembra non aver accusato affatto il grande salto dal Crotone ai rossoneri. Il brasiliano, dopo la grande notte europea condita con gol contro l’Atletico Madrid, potrebbe addirittura partire dal 1′ contro il Napoli, complici la discontinuità di Saelemaekers e la stanchezza di Brahim Diaz.

