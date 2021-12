Verso Juve – Napoli: probabili formazioni tra infortuni e rientri

Allegri ritrova quasi tutti i suoi indisponibili, ancora ai box molti uomini chiave di Spalletti

Un bel po’ di riposo. Allegri, a cavallo delle soste natalizie, ha concesso ai calciatori della Juventus una settimana di riposo. Un periodo di tempo necessario per ricaricare le batterie e ripartire al meglio dopo le vacanze di Natale.

Gli uomini di Allegri, per l’appunto, torneranno ad allenarsi giovedì 30 dicembre. Esattamente una settimana dopo, il Napoli arriverà all’Allianz Stadium per provare a fare bottino pieno in terra torinese.

Le novità di formazione in casa Juve

In casa Juventus ci sono importanti novità. Dopo la pausa invernale, infatti, alla Continassa torneranno ad allenarsi in gruppo Chiesa e Dybala. Entrambi ai box fino ad ora per noie muscolari, i due attaccanti saranno abili e arruolabili nella sfida contro i partenopei.

Oltre a Kean, il quale ha pienamente recuperato dopo una leggera distorsione alla caviglia rimediata durante Juve-Cagliari, ritorna ad allenarsi anche Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero sarà a disposizione per il big match e proverà ad insidiare la rodata coppia difensiva Bonucci-de Ligt.

Gli unici due ancora indisponibili tra le fila juventine sono Danilo e Ramsey. Il terzino brasiliano si è infortunato lo scorso 20 novembre e sta ancora smaltendo una lesione di medio grado alla coscia. Allenandosi a parte, verranno monitorate nei prossimi giorni le sue condizioni per evitare possibili ricadute. Il centrocampista gallese, invece, sta recuperando da un problema al flessore e pare essere sempre più ai margini del progetto juventino.

Le novità di formazione in casa Napoli

Se Allegri può contare su tanti rientri per gennaio, Spalletti non può fare altrettanto. La questione Coppa d’Africa porterà via per un po’ Anguissa, Koulibaly, Ounas e Osimhen. Assenze pesanti in un momento davvero delicato della stagione azzurra. I calciatori africani potrebbero addirittura tornare disponibili solo poche ore prima della partita d’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Barcellona, saltando in quel caso sette partite.

Si aggiunga, a ciò, la positività al Covid-19 di capitan Insigne e di Fabian Ruiz. Proprio i due calciatori che Spalletti sperava di recuperare in vista del prossimo match, sono risultati positivi al Covid e quindi difficilmente saranno disponibili per la gara contro la Juventus.

Saranno dunque scelte obbligate per Spalletti, il quale senza Koulibaly, con Mario Rui squalificato e la partenza di Manolas dovrà affidarsi in difesa a Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus e Di Lorenzo. La mediana sarà composta da Demme e Lobotka, davanti ci saranno Zielinski con Lozano e Politano sulle fasce e Petagna prima punta.

Una prova di maturità che testerà il livello di crescita del Napoli che, anche senza molti uomini, dovrà mettere in mostra i propri valori.

Leggi anche le parole dell’agente di Osimhen

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati