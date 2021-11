Verso Inter-Napoli: gli infortuni in Nazionale fanno la formazione a Inzaghi

Il big match tra Inter e Napoli rischia di non vedere alcuni dei suoi protagonisti in campo, a causa degli infortuni rimediati con le rispettive Nazionali. Il reparto arretrato appare davvero quello più “ammaccato”, dopo questo turno di qualificazione al Mondiale.

Stefan De Vrij, infatti, è alle prese con un fastidio al flessore della coscia destra accusato nel finale di Montenegro-Olanda.

Si tratta di un risentimento muscolare e non di un vero e proprio stiramento. L’infortunio, dunque, non è grave come temuto, ma abbastanza serio da tenere fuori il pilastro della difesa nerazzurra per almeno 10-15 giorni. Costringendolo ai box domenica prossima e poi contro lo Shakhtar.

La situazione verrà valutata giorno per giorno. Nondimeno, contro la capolista, Simone Inzaghi dovrebbe prendere in considerazione due alternative per la sostituzione del centrale olandese. La prima porta all’utilizzo del suo sostituto naturale. Ovvero, Ranocchia, che ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. Però non gioca da tempo due gare consecutive dal 1′, quindi il doppio impiego campionato-Coppa andrebbe valutato attentamente.

Potrebbe, quindi, essere accentrato Bastoni, anch’egli afflitto da una contrattura, al rientro dagli impegni con l’Italia. In effetti c’è ottimismo circa la possibilità di arruolarlo al cospetto del Napoli, poichè non è volato a Belfast soltanto perché affaticato. Eppure recuperabile in vista della gara con i partenopei. Lo spostamento favorirebbe di Dimarco, utilizzato più volte come braccetto di sinistra.

Per quanto riguarda Dzeko, invece, sembra in ripresa: sta lavorando al pieno recupero del risentimento al flessore accusato durante il derby. Il fatto che se la Bosnia non fosse stata eliminata dopo il k.o. di sabato con la Finlandia, l’attaccante avrebbe stretto i denti per esserci con l’Ucraina conferma che è sulla buona strada per il completo recupero.

