Verso Genoa-Napoli: alla scoperta di Ballardini, l’unico che va d’accordo con Preziosi

Quattro frecce e tutti a casa: l’impressione destata dal Genoa all’esordio in campionato con l’Inter è stata tutt’altro che lusinghiera.

Anzi, il Grifone è parso talmente inconsistente, da suscitare più di un dubbio circa l’effettiva competitività a questi livelli.

Eppure, l’imbarcata al cospetto dei Campioni d’Italia non deve trarre in inganno. Perché in panchina siede un allenatore capace di salvare i rossoblù ogni qual volta è stato chiamato a tentare l’impossibile.

Con il ritorno dello scorso anno, infatti, è già la quarta volta che Enrico Preziosi si affida a Davide Ballardini per farsi togliere le castagne dal fuoco.

Nonché trovare un senso logico ai tanti giocatori nuovi arrivati dal mercato. Come ogni estate, del resto, la squadra è stata quasi del tutto smantellata. E dopo, ricostruita.

Insomma, l’attuale titolare della panchina genoana è l’unica garanzia di equilibrio, in un microcosmo nient’affatto stabile.

Il club naviga in acque tempestose. L’ultimo bilancio ha certificato una perdita di 33,4 milioni, causando dei poderosi mal di pancia al “re dei giocattoli”, deciso a guardarsi intorno alla complicata ricerca di un successore.

Vizi e virtù del Genoa

Ballardini dovrebbe affidarsi come al solito al tradizionale 3-5-2, che ha nel blocco composto da Vanheusden, Biraschi e Criscito il suo principale baluardo.

Sia ben inteso, sempre che il baricentro resti basso, a protezione dell’area di rigore. Nel caso in cui, al contrario, venissero tirati fuori, sarebbe poi assai difficile per difensori fisicamente strutturati, dal passo cadenzato, annullare la profondità, correndo velocemente all’indietro.

Ovviamente, quello che la squadra perde nella copertura dell’imbuto difensivo, viene compensato in fase di possesso da una discreta tecnica con il pallone tra i piedi.

Circostanza che permette al Genoa di cominciare a giocare dal basso, sviluppando un calcio associativo, tale da favorire la collaborazione tra il terzetto difensivo e quello di centrocampo.

In effetti, qualità e visione di gioco non difettano a Rovella, Badelj e Hernani, che possono facilmente controllare il possesso senza troppi errori, attivando le catene laterali attraverso la partecipazione alla costruzione della manovra con i “quinti”.

Oppure esplorando la profondità con le due punte.

Contro il Napoli, tuttavia, pare che a Sturaro possa essere concessa una chance da titolare. Rinunciando alla giovanile esuberanza di Rovella, nell’ottica di avere un uomo di esperienza in più nella zona nevralgica del campo.

Come sviluppa il gioco Ballardini

Ballardini ha scommesso molto sugli esterni ed in attacco. Reparti tutti nuovi, o quasi.

Il raggio di azione dei laterali, dovendo coprire necessariamente tutta la fascia nelle due fasi in cui si articola il gioco, sarà l’ago della bilancia del Genoa.

Bisognerà dunque valutare fino a che punto Stefano Sabelli e Andrea Cambiaso saranno veramente a loro agio nel dare equilibrio, sopra e sotto la linea della palla.

Visto e considerato che l’ex Roma, due promozioni consecutive dalla B nelle ultime due annate, con Brescia ed Empoli, originariamente nasce come terzino di destra. Dimostrando comunque una certa familiarità nel giocare con i piedi sulla linea.

Mentre il talentuoso classe 2000, cresciuto calcisticamente a Pegli, nelle giovanili, e dopo svezzato dal prestito all’Empoli, lo scorso anno, fa della duttilità la sua arma in più. Non a caso, nella Primavera del Genoa si disimpegnava pure come mezz’ala.

Probabilmente, però, contro il Napoli dovrebbe partire titolare Johan Vásquez, solido centrale arrivato dai Pumas, Bronzo con il Messico ai Giochi Olimpici di Tokyo, dove ha realizzato anche un gol nella “finalina” vinta sul Giappone.

Occhio là davanti ai carneadi rossoblù

Il resto delle novità sono là davanti. Il corazziere Caleb Ekuban agisce da centravanti classico: ottima tecnica in progressione e baricentro basso, che gli permette di essere esplosivo nei primi passi.

Diverso per caratteristiche tecnico-tattiche Yayah Kallon, vero pupillo di Ballardini, che l’ha fatto esordire in Serie A all’ultima giornata del passato campionato. Un fulmine a ciel sereno per l’intero ambiente genoano, stimolato dall’abilità non banale del classe 2001, sia quando protegge la palla, che nel destreggiarsi nello stretto.

A 14 anni è scappato dalla Sierra Leone, arrivando in Italia con un barcone. Da stella delle giovanili a punto di forza del Genoa dei “grandi”, di strada ne ha fatto davvero tanta.

Senza dimenticare che in panchina scalpita Pandev: attaccante di razza, per indole tecnica, personalità debordante e feroce determinazione.

