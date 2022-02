Verso Barcellona-Napoli: come arrivano alla partita le due squadre 

In seguito alla delusione rimediata lo scorso anno dal Napoli per la mancata qualificazione alla Champions League all’ultima giornata, gli azzurri hanno dovuto accontentarsi della partecipazione all’Europa League per questa stagione.

Seppur non abbiano cominciato nel migliore dei modi, sono riusciti ad ottenere il passaggio del turno ai danni del Leicester all’ultima gara del gruppo, garantendosi il secondo posto.

Questo ha fatto in modo che agli azzurri capitasse una delle squadre ‘retrocesse’ dalla Champions League e – come ci insegna il passato – non ci si poteva mica aspettare di beccare la formazione più abbordabile.

Il sorteggio ha deciso: Barcellona-Napoli ai sedicesimi di finale. Per la seconda volta in tre stagioni, le due squadre si affrontano in una competizione Europea appena dopo la fase a gironi.

Come ci arrivano le due squadre alla partita

I padroni di casa stanno vivendo una delle stagioni peggiori della propria storia. Lo dimostra in primis il fatto che per la prima volta senza Messi non siano riusciti a garantirsi un posto agli ottavi di Champions League, arrivando terzi nel proprio girone.

Neanche il campionato sorride ai blaugrana, i quali si trovano al 4º posto in classifica a pari punti con l’Atletico e sotto Real Madrid, Siviglia e Betis.

Situazione un po’ differente per il Napoli che si trova al 3º posto in classifica a 2 punti dal primo posto e con 7 lunghezze di vantaggio sul 4º. Gli azzurri arriveranno al Camp Nou senza Lozano, Lobotka e Politano. Potranno, però contare sul rientro di Kalidou Koulibaly e Zambo Anguissa che potrebbero fare la differenza.

I precedenti

Nell’era De Laurentiis, Napoli e Barcellona si sono affrontate soltanto 6 volte: la prima in un’amichevole nel lontano 2011, quando fu annullato un gol spaziale a Cavani, per intenderci, dove gli spagnoli demolirono i partenopei con un 5-0 netto; un’altra amichevole si è tenuta nel 2014, che vide gli uomini di ADL uscire vittoriosi grazie alla rete di Dzemaili; le ultime due gare non ufficiali disputate tra i due club hanno avuto luogo nell’estate del 2019, dove il Barcellona vinse prima 2-1 e poi 4-0; infine, c’è stato il doppio confronto in Champions League nel 2020, quando la formazione di Gattuso riuscì a strappare un pareggio per 1-1 all’ex San Paolo per poi perdere 3-1 al Camp Nou e venire eliminati dalla Champions League.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati