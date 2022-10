Verso Ajax – Napoli: alte aspettative per gli azzurri…

Dopo le prestazioni del Napoli contro il Torino l’asticella delle aspettative sta raggiungendo i livelli massimi.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta dimostrando carattere e forza, quella che sta mancando alle cosiddette big del campionato.

Coesione, mentalità vincente e forza fisica, stanno caratterizzando il gioco del Napoli che martedì 4 ottobre alle ore 21.00 scenderà in campo per la terza di Champions contro l’Ajax.

Sarà indubbiamente una partita sofferta in quanto la squadra di Alfred Schreuder, ha voglia di vincere. Squadra giovane e veloce contro una rosa totalmente nuova sotto la direzione di Spalletti che fin ora, in Champions, ha stravinto.

Ricordiamo la prima partita contro il Liverpool, terminata 4-1 per gli azzurri e quella contro i Rangers terminata con tre reti azzurre e zero reti per gli scozzesi.

Dopo questi dati, inevitabili sono le alte aspettative sugli azzurri che attualmente sono in testa alla classifica di Champions e di Serie A.

Dunque l’obbiettivo della squadra di Spalletti sarà inevitabilmente quella di mettersi in tasca almeno parte della qualificazione agli ottavi di finale.

Leggiamo insieme il programma pre Ajax – Napoli

SSC Napoli:

– Ore 11:00 allenamento presso SSC Napoli Konami Training Center (primi 15′ aperti ai media)

– Ore 18:45 conferenza stampa Spalletti e Meret presso sala stampa Johan Cruijff Arena (solo in presenza)

Ajax FC:

– Ore 12:45 conferenza stampa (Allenatore+giocatore) presso sala stampa Johan Cruijff Arena (solo in presenza)

– Ore 14:00 allenamento presso The Trainingcomplex de Toekmst.

