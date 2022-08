Verona-Napoli, Unico dubbio il portiere…

L’avvio ufficiale della nuova stagione del Napoli è praticamente alle porte, la squadra di Luciano Spalletti esordirà contro il Verona lunedì, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023.

I partenopei andranno a caccia dei primi tre punti della stagione, il tecnico di Certaldo punterà su alcuni dei nuovi acquisti arrivati nel corso di questa estate. Kim sarà titolare, il difensore sudcoreano agirà in coppia con Rrahmani

Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in casa Napoli la formazione è praticamente fatta. L’unico dubbio riguarda quello legato al portiere, resta ancora in leggero vantaggio Alex Meret su Salvatore Sirigu.

Il resto è ormai certezza con Kim al fianco di Rrahmani al centro della difesa con Mario Rui e Di Lorenzo nel ruolo di terzini. A centrocampo Zielinski, Lobotka e Anguissa. Tridente offensivo composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.

Verona-Napoli, probabile formazione degli azzurri

La probabile formazione del Napoli, impegnato al Bentegodi, contro il Verona, Lunedi 15 Agosto, potrebbe essere la seguente:

Meret(Sirigu), Di Lorenzo, Rhamani, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinsky, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen, all Spalletti.

