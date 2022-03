Verona-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli affronta il Verona al Bentegodi con l’evidente intenzione di rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. Dal canto loro, i padroni di casa, reduci da quattro risultati utili consecutivi, vogliono continuare ad alimentare il sogno Europa.

Qui Verona

Scelte obbligate per Tudor viste le numerose defezioni legate proprio alle precarie condizioni fisiche di alcuni componenti della rosa. L’allenatore croato, comunque, non rinuncia al tradizionale il 3-4-2-1: confermato Montipò in porta, con il trio difensivo formato da Casale, Gunter e Ceccherini. Infortunato Lazovic, a sinistra verrà dato spazio a Depaoli, mentre a destra toccherà a Faraoni. Con Tameze e Ilic in mezzo. In attacco, Simeone unica punta, con Lasagna e Caprari a supporto.

Qui Napoli

Il solito 4-2-3-1 per Spalletti con Ospina e la linea difensiva invariata rispetto alla sfida contro il Milan: Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Koulibaly, con Mario Rui a sinistra. Il tecnico toscano sceglie Anguissa e Lobotka a centrocampo, come coppia di mediani, mentre Fabiàn Ruiz si accomoda in panca.

L’uomo di Certaldo cambia pure gli esterni, spazio a Ounas dal primo minuto, sostituisce Politano: torna titolare dopo l’infortunio anche Lozano a sinistra al posto di Insigne, che partirà dalla panchina. Con loro ci sarà Zielinski a supportare l’unica punta Osimhen.

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Ounas, Elmas, Lozano; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Doveri di Roma.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati