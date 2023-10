Verona-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

A Verona per superare il momento delicato: questa la missione del Napoli al “Bentegodi”. Con un tecnico in bilico, ancora sull’orlo dell’esonero, solo in qualche modo sospeso dalla proprietà. Che però gli ha concesso fiducia a tempo. Dunque, contro gli scaligeri, i Campioni d’Italia devono necessariamente offrire una prestazione assai convincente, sul piano del gioco e del risultato. E non solo per salvare la panchina del loro allenatore. Dal canto loro, i gialloblù vengono dalla sconfitta sul campo del Frosinone, mentre i campani arrivano dalla brutta sconfitta interna contro la Fiorentina, e intendono tornare a fare punti

Qui Verona

Baroni recupera, a protezione di Montipò, il polacco Dawidowicz, che riprende il posto come terzo centrale di sinistra. A completare la retroguardia, Magnani e Coppola.

In mezzo al campo, la novità potrebbe essere il ritorno dal 1’ di Hongla. Per costruire una mediana magari più conservativa insieme a Folorunsho. Duda, reduce da due impegni tirati con la nazionale slovacca, potrebbe essere tenuto prudenzialmente a riposo. Sulle corsie laterali non ci saranno particolari cambiamenti: Faraoni appare attardato, mentre Terracciano e Lazovic dovrebbero conservare il loro posto.

Nell’amichevole disputata durante la sosta contro il Bellinzona, Baroni ha sperimentato la coppia Bonazzoli–Henry. Contro gli azzurri dovrebbe invece essere riproposto Djuric, con Ngonge e uno tra Suslov e Saponara a supporto.

Probabile formazione

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Suslov; Ngonge, Djuric. Allenatore: Baroni.

Qui Napoli

Garcia deve fare di necessità virtù per trovare la chimica giusta e ridisegnare la squadra, orfana di Osimhen e Anguissa. L’infortunio del nigeriano con la sua nazionale complica la situazione in attacco: due le possibili soluzioni. Raspadori, che non ha trovato spazio al cospetto dell’Inghilterra, oppure Simeone. Non convocato, El Cholito ha saltato gli impegni internazionali con l’Albiceleste. Quindi, si candida per trascinare il Napoli là davanti. Dove la certezza rimane Politano. Snobbato dall’Italia, vuole riprendersi la scena, in un momento professionale tutt’altro che semplice. A completare il tridente, Kvaratskhelia, dominante con la Georgia contro Cipro, oltre che fresco sposo.

L’altro dubbio da sciogliere riguarda lo slot di terzino sinistro. Mario Rui scalpita, ma anche Olivera appare in gran forma, tra i migliori nel match tra Uruguay e Brasile vinto dalla Celeste. In ogni caso, il portoghese scalpita, forte del rientro tardivo dell’uruguagio, tra l’altro, acciaccato. Ergo, sembra si faccia favorire nelle gerarchie.

Per il resto, scelte scontate o quasi. Davanti a Meret ci sarà Di Lorenzo. Quindi, dovrebbe tornare al centro della difesa Rrahmani – ex di turno – al fianco di Natan. Mancando Anguissa, c’e in bilico il nome del suo sostituto. Ballottaggio tra Cajuste ed Elmas per il ruolo di mezzala, accanto a Zielinski e Lobotka.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

