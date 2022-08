Verona-Napoli, Sorpresa in panchina…

Verona-Napoli, in programma il 15 Agosto alle 18:30 al Bentegodi, potrebbe contenere una gradita sorpresa per i tifosi del Napoli, e probabilmente, meno gradevole per i tifosi scaligeri. Ma andiamo per ordine

Con la partenza di Andrea Petagna per il Monza, il Napoli ha decisamente accelerato negli ultimi giorni per chiudere l’operazione Simeone. Il Cholito rappresenta nelle idee azzurre l’alternativa ideale ad Osimhen e non solo. Potrebbe giocare al fianco del Nigeriano, ma questo poi dipenderà’ dal modo di giocare degli azzurri.

Nonostante l’irruzione della Juve che si è informata sul giocatore, De Laurentiis potrebbe decidere di chiudere in mattinata l’acquisto con una semplice telefonata.

Verona-Napoli, Simeone in panchina…azzurra

Se ADL stamattina decide di metterci l’ultima firma, partirà il protocollo classico: controlli a Villa Stuart, trasferimento a Castel Volturno e poi la Napoli–Verona in aereo.

Dopo i passi avanti significativi di ieri mancano solo i dettagli infatti per concludere un affare iniziato già a marzo scorso con i messaggi di stima di Giuntoli alla punta classe ’95., in attesa che giunga si di Giacomo Raspadori, i tifosi azzurri potrebbero gia’ abbracciare il Cholito Simeone

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati