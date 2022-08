Verona-Napoli, Sirigu in attesa di…Navas!

In casa Napoli prende corpo l’enigma portiere. Un giallo da scoprire sotto l’ombrellone, con il prossimo il debutto del Napoli a Verona.

Il primo caso da scoprire è chi giocherà al Bentegodi? Sembrava scontato fosse Meret ma nelle ultime ore i dubbi assalgono Spalletti.

Sirigu si sta riprendendo il campo. Bisogna fare una scelta: affidarsi a Meret, il portiere delle amichevoli estive, o dribblare l’incertezza che ruota attorno a lui e puntare su Sirigu, l’usato sicuro, un portiere da 516 presenze tra i professionisti?

Verona è il primo episodio, poi bisogna scoprire il futuro perché il Napoli sta lavorando per dare a Spalletti un portiere di spessore ed esperienza internazionale.

Toccherà poi a Meret capire cosa fare, se riuscirà a trovare una nuova destinazione o finire ai margini nell’ultimo anno di contratto con il Napoli.

Keylor Navas sembra essere il prescelto,infatti, il Napoli vorrebbe affidargli la porta, ha contatti frequenti con il Psg sia per la cessione di Fabian Ruiz che per il portiere costaricense.

Non solo le qualità tecniche tra i pali, in uno spogliatoio orfano dei leader finiti altrove Navas porterebbe personalità e abitudine a vincere. Basterebbe ricordare le 3 Champions consecutive vinte da titolare al Real Madrid, e non sembra roba da poco!

Il Psg, per risolvere l’impiccio dell’alternanza con Donnarumma, lo dovrebbe liberare con una corposa buonuscita, il Napoli poi gli farebbe sottoscrivere un biennale approfittando del Decreto Crescita.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati