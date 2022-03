Verona-Napoli: numeri, cifre e statistiche di una sfida mai banale

Il Napoli vuole riprendere la corsa verso lo scudetto, ripartendo da Verona. Non sarà una sfida facile quella del Bentegodi. I gialloblù suscitano ancora nei napoletani oscuri presagi. Brucia ancora, infatti, il pareggio del “Maradona” nell’ultima giornata dello scorso campionato, che costò alla squadra partenopea il posto in Champions League.

Gli scaligeri sono imbattuti contro gli azzurri da ben tre uscite consecutive (1 vittoria e 2 pareggi); l’ultima volta in cui i veneti hanno infilato una striscia più lunga senza sconfitte contro i partenopei in Serie A risale al periodo tra il 1979 e il 1983 (quattro).

L’ultimo pareggio tra Verona e Napoli in casa degli scaligeri in Serie A risale al 24/04/1988 (1-1). Da allora, quattro successi dei gialloblù e sette degli azzurri. I veneti, però, hanno vinto l’ultima sfida interna contro i partenopei (3-1) e non ottengono due successi casalinghi di fila nel massimo campionato dal 2001.

Nel 2022, il Verona è la quarta squadra con più punti in Serie A (17 in nove match), dietro soltanto a Juventus (19), Napoli e Milan (entrambe 18). In più, nel nuovo anno solare, nessuno ha segnato più gol degli uomini di Tudor. Che, in effetti, hanno il miglior attacco del campionato (19 reti), al pari del Sassuolo.

Il Verona ha guadagnato 26 punti in 14 match interni in questo campionato: esattamente gli stessi del Napoli in casa (8V, 2N, 4P); in tutta la scorsa stagione di Serie A, i gialloblù avevano ottenuto 24 punti, in 19 partite al Bentegodi.

Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 18 trasferte di campionato (13V, 4N): quella contro l’Inter lo scorso 21 novembre, segnando 36 reti nel periodo, esattamente due di media a match.

Verona e Napoli sono le due squadre che hanno segnato più gol su rigore (entrambe sette) in questo campionato.

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol da fuori area (10) nella Serie A 2021/22, terzo in questa graduatoria il Verona (otto), tra loro troviamo il Milan (nove).

Il Verona è soltanto una delle due squadre, insieme al Liverpool, a vantare tre calciatori in doppia cifra di gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: Simeone (15), Caprari (10), Barak (10) per i gialloblù, Salah (19), Jota (12), Mané (12) per i Reds.

Giovanni Simeone ha realizzato quattro gol (in 11 partite) contro il Napoli in campionato, inclusa la sua prima tripletta nel torneo (29/04/2018, con la Fiorentina). Inoltre, 11 delle 15 reti dell’attaccante argentino nella Serie A 2021/22 sono arrivate al Bentegodi: solo Dusan Vlahovic ha fatto meglio (13) in gare casalinghe.

Lorenzo Insigne ha preso parte a otto gol in 12 sfide contro il Verona in Serie A: tre reti e cinque assist, contro nessuna squadra ha servito più passaggi vincenti nel torneo.

