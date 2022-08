Verona-Napoli, La gara dei…”Debuttanti!”

Verona-Napoli 2 a 5! Un risultato che la dice lunga sul senso della gara vinta, in scioltezza , dalla squadra di Spalletti. Ma chiaramente, come già menzionato, essendo la prima di campionato, ed un Verona certamente in grande difficoltà tecnico-tattica, va presa con grande calma, e non partire in quarta, anche perché ci si aspetta ancora qualcosa dal mercato per poter esprimere un giudizio definitivo.

Chiaramente, vincere aiuta a vincere, e sicuramente le note liete sono state tante nella gara contro gli scaligeri.e per una squadra ancora in fase di “costruzione”, ed anche distratta dal mercato, e sicuramente una risposta più che confortante.Come la prestazione fornita dai piu’ attesi, il riferimento a Kim e Kvaratskhelia, e stata sicuramente positiva, ma certamente devono ancora entrare negli schemi del tecnico di Certaldo

Verona-Napoli, Ecco Kim, ma non fate paragoni ingiusti!

Kim, bravo nella marcatura, e concreto nelle scelte, da migliorare l’intesa con i compagni di reparto

Il Coreano ha dato prova di essere in possesso di una buona tecnica individuale, sa costruire il gioco dal basso, ed in alcune occasioni si e spinto in avanti palla al piede, concreto nelle scelte con il pallone tra i piedi, deve solo perfezionare l’intesa con Rrahmani, ma certamente, una prima piu’ che soddisfacente.

Verona-Napoli, Debutto con gol per Kvaratskhelia

Kvara, lo chiameremo cosi’, gode di un dono naturale, la classe! Che ieri si e vista a sprazzi, il debutto si e sentito, ma il gol ha mostrato che oltre alla classe, c’e’ forza fisica, personalita’ e grande intelligenza nel capire i momenti della gara, ieri comunque, a mio modestissimo avviso, se non lo si “presserà’” piu’ di tanto,potra’ veramente far divertire i tifosi azzurri!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati