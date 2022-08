Verona-Napoli, I nove “moschettieri” di Spalletti

Nella dilagante goleada del Napoli , contro il Verona, e sceso in campo, per 9/11, una squadra consolidata da una conoscenza quantomeno triennale, con sole due pedine nuove, a fare da contraltare, in pratica un Napoli, che sicuramente puo’ lottare per il vertice.

Anche perché sono gli stessi, che lo scorso anno, potevano fare la storia, ma hanno gettato al vento un’ occasione, davvero difficile da digerire! Pertanto, la vera rivoluzione, sulla ossatura, non è certamente stata radicale, ma quanto meno, economicamente parlando, gestibile dal club.

C’è da sottolineare una cosa, in questa piccola ma importante parentesi, che il Napoli vi ha inserito, sulla carta, i sostituti di Koulibaly ed Insigne, ma con caratteristiche diverse, e forse più congeniali al gioco che predilige il tecnico.

Anche se, e non è un dettaglio, vi e’ ancora un cantiere aperto, vedi il caso Meret, rischia di diventare il terzo portiere azzurro., quello di Fabian, con le valigie pronte e Ndombele che spinge per venire a Napoli, oltre che Simeone, ancora non tesserato dal Napoli, e chissa’, Raspadori, sostituto naturale di Mertens, ieri a detta di Dionisi, tecnico del Sassuolo, non titolare subito per tutelare il ragazzo.

Quindi, per ora, parliamo di un gruppo che lo scorso anno era ad un passo dal titolo iridato, ma poi e’ inciampato. Ieri, ho visto un Napoli in buona condizione fisica, ma su alcuni singoli la penso così, Mario Rui, un nervosismo, solito, ma mi fa pensare dovuta alla “presenza” di Olivera… Rhamni, che è colpevole sul secondo gol Veronese, dove viene anticipato da Henry, ed il primo gol degli scaligeri,e un errore collettivo di tutto il reparto, sicuramente mal posizionato.

Insomma, in attesa dei nuovi, c’e’ da rivedere il vecchio, buona la prima , ma si spera di vedere sempre meno errori che hanno caratterizzato una difesa, certamente granitica in passato, ma molte volte, con reti subite davvero in modo increscioso. Si potrebbe dire, facciamo la tavola rotonda, e cerchiamo di trovare la definitiva quadra, per una stagione che potrebbe davvero diventare da Oscar!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati