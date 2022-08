Verona-Napoli 2-5, Pagelle: Stop ai soloni da bar…pronti via e gli azzurri ne danno 5

Allo stadio Bentegodi, Verona e Napoli si sono affrontati nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23.

Finalmente è iniziata ufficialmente la stagione del Napoli. Ora la parola passa al campo, basta con le chiacchiere dei soliti soloni da Bar. Pronti via e i partenopei ne escono con una netta vittoria per 5 a 2 contro il Verona di Gabriele Cioffi.

Punteggio rotondo per il Napoli ma non è stato tutto così semplice come si potrebbe sembrare. Gli azzurri sono stati però molto bravi a riprenderla dopo lo svantaggio iniziale. Con calma ed esperienza poi hanno dilagato costringendo il Verona ha tirare i remi in barca e pensare già alla gara successiva.

MERET: 6

Non può nulla su i due gol del Verona. Si fa vedere per un’ottima parata prima dell’1 a 0 dei padroni di casa. Per il resto della partita non è chiamato a grossi interventi.

DI LORENZO: 6

Il capitano fa subito sua la fascia e galoppa per tutto il match.

RRAHMANI: 6,5

E’ l’ex della partita ma non sente alcuna pressione. Gestisce bene i palloni che arrivano dalle sue parti. Da mettere a punto l’intesa col nuovo compagno di reparto

KIM: 6

E’ la prima partita che vale tre punti con i nuovi compagni, normale un po’ di ansia e frenesia. A parte qualche disattenzione, sul secondo gol veronese perde l’attaccante, buona prestazione per lui.

MARIO RUI: 6,5

Attento contro i suoi avversari, è sempre nel vivo del gioco. Ci mette grinta e personalità

ANGUISSA: 7

Tanta quantità e anche qualità in mezzo al campo, fa sentire la sua presenza correndo su chiunque. Imposta anche bene fuori dall’area azzurra. Colpisce un palo quando il Napoli è sotto.

LOBOTKA: 8

Fondamentale nelle due fasi. Il gol è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione a dir poco sontuosa. Tutti i palloni passano dai suoi piedi. Imprescindibile.

ZIELINSKI: 7

Segna il terzo gol del Napoli e mette al sicuro il risultato. Si fa vedere più volte in mezzo al campo, segno di voler dimostrare le sue qualità. Molto concreto

LOZANO: 6,5

E’ suo l’assist per il gol di Kvara per il pareggio del Napoli. Spesso supera il suo diretto avversario sulla fascia. Si eclissa un po’ nel secondo tempo, probabile abbia inciso la stanchezza

OSIMHEN: 7

Anche il 9 va in gol, segna il secondo, quello del vantaggio azzurro in rimonta. Li davanti è una garanzia, è più forte anche degli ululati di una parte del pubblico veronese

KVARATSKHELIA: 7,5

Impatto devastante alla prima in Serie A per il georgiano, mette in mostra le sue qualità tecniche seminando il panico tra gli avversari, segna un gol svettando di testa riportando il Napoli sul pari. Per lui anche un assist e tanta personalità.

ELMAS: 6

Grande assist per il gol poi annullato a Ounas

POLITANO: 7

Entra e comincia a scaldare il piede sinistro. Dopo uno scambio con Osimhen, molto altruista, insacca nell’angolino e firma il 2-5.

ZERBIN: 6

Debutto in serie A per il giovane attaccante del Napoli. Spreca una grande occasione per il 2-6

OLIVERA: sv

OUNAS: 6

Segna il gol del 2-6 ma gli viene annullato per un contatto di Zerbin con Montipò.

SPALLETTI: 6,5

Buona la prima per il suo Napoli, c’è stata qualche incertezza iniziale, infatti la fase difensiva ha bisogno di essere collaudata meglio, ma è normale considerando alcuni meccanismi ancora da oleare. In campo si è vista una squadra viva, che sa giocare a calcio. I primi tre punti sono in cassaforte e per adesso questo è quello che conta.

