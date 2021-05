Juric infuriato con Sky: “Pretendo le scuse!”

Una domanda rivolta dai colleghi di Sky Sport che ha mandato su tutte le furie Ivan Juric, tecnico del Verona, nel posto della sfida pareggiata col Napoli:

“Questa sera si è visto un Verona diverso rispetto alle ultime uscite?“

“Questa è subito una grande cagata, tu devi portare rispetto. Mi sembra una mancanza di rispetto. La squadra ha sempre dato il massimo, questo comportamento in Italia è inaccettabile“,

Tensione alle stelle nel post-partita di Napoli-Hellas Verona a Sky Sport tra Massimo Ugolini e Ivan Juric, tecnico degli scaligeri. La domanda galeotta da parte del giornalista è sulla “carica agonistica e atteggiamento diverso rispetto le ultime gare” messa dal Verona questa sera.

“Tu devi portare rispetto, hai detto una grande c*gata. A me sembra una grande mancanza di rispetto. Ancora? Me ne vado. Ma che carica agonistica e atteggiamento diverso rispetto le ultime gare, lo dici in un modo che manca di rispetto. Io con te non parlo, voglio solo domande dallo studio. Fate le domande da studio, io con questo atteggiamento non parlo, abbiamo dato sempre il massimo mica solo questa sera. C’era dispiacere se non riuscivamo a vincere le partite. Mi deve chiedere scusa, questa è una vergogna. Queste cose succedono solo in Italia, è una vergogna”.

le parole dopo il pareggio di Napoli del croato, che ha poi abbandonato l’intervista”.

