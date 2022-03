Verona e le coordinate…del razzista ignorante!

Verona si e’ presentata cosi, ancora una volta nel suo splendore razzista, che rappresenta la parte ignorante del nostro paese, suddivisa tra napoletani, parte sana, e resto dello stivale, che ormai vive nella propria ignoranza razzista e clientelare!

Oggi, prima di una partita di calcio, dopo aver visto e letto uno striscione del genere, mi sarei aspettato una risposta vera e seria proprio dal calcio, ma come dico spesso, quando il “padrino” non viene offeso, allora “non ci sono morti che camminano”. Questo e’ cio’ che resta del nostro paese!

Io mi vergogno da Italiano, perche’ penso al popolo Ucraino vessato dalla mente malata di un dittatore, al quale va il mio piu’ sincero augurio di una fine peggiore dell’essere squagliato nell’ acido, a quale mente malata puo’ venire inmente di usare lo slogan delle coordinate missilistiche per distruggere un altro popolo?…semplicemente disgustoso!

E da giornalista m chiedo, perche’ ci si inalberi sul comportamento di Spalletti e le parole dette dopo la gara contro la Lazio, rispondendo alla stampa, e poi ci si passi sopra con tanta leggerezza su di una cosa di gravita’ inaudita e perpretrata nel tempo, visti i precedenti nella citta’ di Giulietta e purtroppo, non solo ascoltati in tanti altri stadi? Ai posteri l’ardua sentenza!

E chiaro lo sdegno nei confronti di questi ignoranti e razzisti, che mostrano la loro “frustrazione” e “diniego” alla conoscenza dell’ educazione civica e morale, oltreche’ rendersi ridicoli ed irriguardosi agli occhi del Mondo che sicuramente li pesa per cio’ che sono.

Personalmente mi aspetto anche le ipocrite scuse del, Sindaco ,e del presidente della Regione Zaia (leghista), giusto per salvare la faccia di un popolo che di civile, alla presenza dei napoletani, ha mostrato davvero il volto che si conosceva .

Ma soprattutto mi aspetto una punizione eseplare per il Verona Calcio, anche se dissociato da tali comportamenti, per lo stadio, penalizzazioni in classifica, giornalisti Veronesi (Chiedere ai colleghi Alvino ed Odierna di cosa parlo!) che attacchino ferocemente questo comportamento incivile dei “tifosi” scaligeri, della Federazione, della Lega, insomma….che si paghi tale oscenita’!

Ma poi torno con i piedi per terra, e mi riprendo, pensando alla fortuna che Dio mi abbia donato i natali proprio nella citta’ dove non e’ nata Giulietta. Ma Eduardo, Toto’ Troisi, senza dimenticare De Nicola, Pino Daniele, Gino Palumbo, Nino Taranto, Renato Carosone, Luciano De Crescenzo, Sophia Loren, Giorgio Napolitano, Giancarlo Siani, Gino Palumbo....e ne potrei citare altri, ma mi fermo qui.

Ed e con questa storia che respingo al mittente, le coordinate dei MIG Russi, salutando i cari ed affettuosi responsabili di un atto, che definire “vile” sembrerebbe un complimento, con una piccola sestinina +Jolly che volendo ,potrebbe arricchire tutto il popolo veronese, che del “razzismo” verso il napoletano ne fa “lezione generazionale”, rispondendo cosi, con la ciivlta’ ed ilarita‘ , che ci ha sempre contraddistinto. Mi raccomando segnate e festeggiate.

4…O’puorc (IL porco), 11...E surice (i topolini), 27…O’ Cantero’ (il Vaso da Notte), 40…A paposcia (l’ernia inguinale), 48…O muorto ca parla ( il morto che parla), 71…Ll’omme e mmerda (L’uomo di merda)…numero Jolly, per non lasciare sola la storia di Verona…78 a bella figliola (la prostituta), che attenzione, non e’ diretta alla signora Giulietta, morta poverina per amore ,insieme al suo amato Romeo, ma a quello delle coscenze del silenzio omertoso di fronte a questo scempio che oggi si e’ compiuto a Verona nei confronti del popolo partenopeo.

Napoli risponde cosi, “dando i numeri” che rappresentano, sperando di non averne omessi altri, DEGNAMENTE LA CIVILTA’, L’INTELLETTO, ED AHI ME, IL RAZZISMO, CHE PURTROPPO PERPETUA NELL’IGNORANZA GENERALE DI UNO STIVALE ANTI-NAPOLETANO!

