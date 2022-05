Verona ancora protagonista della vergogna…Cori contro Armando Izzo, perche’ napoletano

Ancora una volta Verona, non perde l’occasione di mostrare il suo essere incivile, e lo fa nel modo in cui riesce meglio, contro il Napoletano! Stavolta e’ toccato ad un calciatore del Toro, ieri c’era Verona-Torino al Bentegodi con la sconfitta degli scaligeri per uno a zero, e si tratta di Armando Izzo, napoletano di Secondigliano.

Al 59′, con i granata avanti per 1-0, esce dal campo, per un problema muscolare ,il difensore Izzo, sostituito da Djidji, e li si scatena la voce univoca dei tifosi gialloblu, che ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, gli urlano la frase “Sei un terrone di m….”

Un razzismo ormai trito e ritrito, le coordinate passate sembrava avessero insegnato qualcosa, ed invece ci si rende sempre piu’ conto, che l’odio verso i napoletani e intrinseco in molti popoli, basti pensare che ieri c’era Verona-Torino, allora mi chiedo, questo e razzismo? No, purtroppo e’ odio!

Piena solidarieta’ al calciatore e uomo, Armando Izzo, al quale invio un pensiero che ha sempre aiutato il nostro popolo ed e’ questo: “Nfaccia e mure de viche Può lleggere a storia e’ sta bella città”…quando vorrano, Storia, bellezza e civilta’, basta chiedere e vengono qua!

