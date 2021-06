Vernazza: “Percentuali di Belgio-Italia? 55-45 per gli azzurri”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Sebastiano Vernazza, giornalista del Corriere dello Sport, soffermandosi su Belgio-Italia.

“Credo che l’Italia parta leggermente favorita, considerando gli infortuni di Eden Hazard e De Bruyne”

“Non dovrebbero recuperare per la gara contro gli azzurri. Come si è visto nel secondo tempo contro il Portogallo, senza De Bruyne, il Belgio è una squadra lenta e prevedibile. Come sarà la partita? Ci sarà un rovesciamento delle parti, prevedo un’Italia all’attacco e un Belgio arroccato dietro che lancerà lungo su Lukaku e cercherà di distendersi in contropiede. L’Italia dovrà fare attenzione a non sbilanciarsi eccessivamente e sarà fondamentale per gli azzurri il recupero di Chiellini, l’unico in campionato ad aver retto l’urto di Lukaku”.

“Le scelte di Mancini? Difficile fare previsioni”

“Sarà complicato tenere fuori Chiesa, anche se è vero che è stato favorito dal calo fisico degli austriaci nei supplementari. Chiesa, comunque, per la sua velocità può essere un grosso pericolo per la difesa belga, esperta, ma molto lenta. Di Lorenzo e Insigne? Stanno facendo bene, in particolare Di Lorenzo, che è una bella sorpresa. Non mi sta convincendo Mertens, tra i peggiori del Belgio contro il Portogallo. Non mi meraviglierei se contro l’Italia partisse nuovamente dalla panchina”.

