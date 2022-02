VERNAZZA: “L’Inter ha un Everest davanti, se batte il Liverpool dà un segnale forte. Napoli, Atalanta e Juve favorite in Europa, il Barcellona non è quello di Messi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Le partite vanno affrontate singolarmente. L’Inter davanti ha un Everest ed è chiaramente sfavorita con il Liverpool. Dovesse riuscire nell’impresa darebbe un segnale forte, anche se io non ci credo tanto. La Juve invece è favorita contro il Villarreal, che non ha neanche il suo uomo migliore, Gerard Moreno. Il Napoli può eliminare il Barcellona che ha Gavi e Pedri forti ma ancora giovani. Dico 65-70% di possibilità per gli azzurri. L’Atalanta è un’altra che può passare, mentre la Lazio ha un avversario ostico perché il Porto è sempre insidioso per le italiane. Quindi direi Juventus, Atalanta e Napoli sì, Inter no e Lazio che può lottare. Il Barcellona domenica ha pareggiato con l’Espanyol, è quarto in Liga e rischia di non qualificarsi per la Champions. È una squadra alla portata del Napoli in questo momento. Io ho un debole per la squadra di Spalletti. Napoli-Inter non è stata una gran partita, gli azzurri hanno perso una buona occasione. Nel primo tempo c’è stata una netta superiorità ma non capitalizzata. Ho trovato emblematica l’ultima giocata della partita, con quella punizione non giocata in area. Spalletti si sarà giustamente incavolato perché è come se la squadra si fosse accontentata dell’1-1. Il Napoli non deve sottovalutare il Barcellona ma soprattutto accontentarsi. Per come conosco Spalletti, penso sia stata più la squadra ad aver avuto un atteggiamento sbagliato. Il Napoli è molto forte ed è ancora in corsa per lo scudetto. Può giocarsela serenamente alla pari con il Barcellona, che non è quello che abbiamo in testa nel nostro immaginario, il famoso di Messi”.

