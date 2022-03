Vergogna Gazzetta: la “questione Meridionale” irrompe in Serie A 

È ormai tempo che i tifosi del Napoli recriminano un atteggiamento di parte della Gazzetta dello Sport nei confronti delle squadre del nord Italia rispetto a quelle del sud.

In particolare, il primo giornale italiano viene accusato di favoreggiare in prima pagina club come Juventus, Inter e Milan. Si parla del fatto che alla squadra azzurra non vengano riconosciuti abbastanza meriti dal momento in cui ha dimostrato di essere alla pari delle altre contendenti al tricolore.

Dopo l’ultima partita di campionato trionfata dagli uomini di Spalletti allo scadere sul campo della Lazio, ci si aspettava quantomeno che venisse ritagliato un po’ di spazio in più alla capolista.

Così non è stato. La Gazzetta ha preferito lanciare al centro della prima pagina la notizia dello scambio di like tra alcuni calciatori della Juventus e Nicolò Zaniolo, come se fosse una cosa anormale dal momento in cui essendo professionisti, spesso ci si scambia qualche like anche per amicizie che nascono.

Questo episodio ha scatenato l’ira dei supporters partenopei che hanno invaso i social indignati da questa situazione. Finalmente, però, ieri sera a Canale, 8 nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ è intervenuto il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli. Gli è stata posta la domanda dopo avergli mostrato il problema ed ha risposto così:

“Perché non aprite la prima pagina sul Napoli? Se facessimo tutti la stessa pagina sarebbe finita, ogni giornale ha la sua storia, io tra l’altro sono romano e sono stato al Corriere dello Sport e ogni giornale ha la sua natura.

La Gazzetta risponde soprattutto alle tifoserie di Milan, Inter e Juventus e sono il nostro core business. Oggi col digitale sappiamo benissimo cosa vogliono e chi sono i lettori, poi non significa non riconoscere il lavoro di Spalletti o ADL e di una squadra simpatica e che gioca un bel calcio”.

In seguito a queste dichiarazioni dobbiamo pensare che qualora fosse il Napoli a vincere lo scudetto, gli sarebbe dedicato comunque un paragrafetto insignificante a piè di pagina in un angolino per non urtare la suscettibilità di tifosi juventini, milanisti o interisti.

Però, che non si venga a dire che si fa del vittimismo, perché le dichiarazioni del direttore della Gazzetta parlano da sole.

