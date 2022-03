VERDÚ: “Napoli è disprezzata in tutta Italia, ma l’odio diventato benzina per lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Daniel Verdú, giornalista di El Pais: “I napoletani sono oggetto di una forma razzismo in Italia. Non tutti gli italiani, ma c’è odio e disprezzo. Pensavo che fosse un aspetto legato alla questione meridionale ed invece ci sono anche calabresi e siciliani che provano questo odio.

Un qualcosa che non succede in Spagna, non c’è una città che catalizza questo disprezzo. Napoli è come se fosse un’isola in Italia, un qualcosa di storico che mette d’accordo troppe squadre e tante città. Lazio, Juve, Verona, Inter ma anche la Roma oggi: tutti contro Napoli, come se fossero sempre derby.

Il Napoli lo ha convertito in benzina, in forza per lottare per lo scudetto. È un tema cruciale per la stessa identità italiana. Anche Maradona disse che non erano i napoletani ad avere un problema con gli italiani, ma il contrario”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati