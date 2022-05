Venuti ed il “torto” di amare una napoletana, in uno stivale sempre piu’ razzista!

Caro Lorenzo, o come dicon tutti Renzo, ecco Venuti a galla , sulla propria pelle, cosa significhi essere napoletani in questo paese. Stavolta, ahi me’, e’ toccato alla tua dolce meta’, Augusta Lezzi, subire insulti sui social, poiche’ la sua nascita partenopea, non rappresenta uno stivale ormai stracolmo di letame.

Dicevamo degli insulti, del tipo “Il tuo ragazzo fa schifo, è orribile. Potrebbe giocare solo nel Montevarchi. Hai il fidanzato ‘cancrato’, speriamo muoia. E tu sei una schifosa napoletana, fanno raccaponire la pelle, ma sono anche il simbolo del nostro paese, che come la mediocrita del campionato di calcio, mostra l’insufficenza mentale di gente completamente malata ed ossesionata dall’odio verso Napoli ed i napoletani.

L’unica cosa positiva, e ne va preso atto, che la sig.ra Iezzi ha allertato la Polizia Postale, segnalando tali offese ricevute gratuitamente sul web, oggi gestito ed usato in maniera davvero improba e fuori ogni controllo da parte di chi ne gestisce la funzionalita’.

Dire che siamo rammaricati e vicini alla sig ra Iezzi ed il malcapitato Lorenzo Venuti sembra il minimo da napoletani, ma dopo questo ennesimo episodio di ODIO RAZZIALE verso un intero popolo, dove si augura addirttura la morte del proprio congiunto, fa capire la gravita’ del problema, che sta crescendo in modo esponenziale ed ormai nella totale indifferenza istituzionale.

Il caso Verona, con lo striscione delle coordinate missilistiche verso Napoli ne e’ l’emblema, dove un presidente della Regione Veneto(Leghista Zaia), non si abbassa neanche a chiedere scusa per il vergognoso e indegno comportamento dei supporter scaligeri, fa capire ilsenso di cio’ che ha subito la povera sig na Iezzi

Chiudo con un pensiero di un grande del Teatro e del cinema partenopeo, il nostro principe Antonio de Curtis in arte “Toto’, fa piu’ o meno cosi’: “Di notte, quando sono a letto, nel buio della mia camera, sento due occhi che mi fissano, mi scrutano, mi interrogano, sono gli occhi della mia cosciennza“…Mi auguro che tutti i preposti siano dotati di tale virtu’!

