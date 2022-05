Ventura al Mattino: “Se Napoli va in Champions, non ci puo’ essere delusione”

Giampiero Ventura, ex CT della Nazionale, e’ stato intervistato in esclusiva dal quotidiano partenopeo Il Mattino, analizzando la stagione del Napoli. Ecco uno stralcio dell’ex CT azzurro Giampiero Ventura:

“Se raggiungi un posto Champions con giornate di anticipo non si può parlare di delusione. Il campionato è stato positivo, poi è chiaro che in un contesto come quello di quest’anno dove nessuno scappa finisci per avere un pizzico di rammarico”. A proposito di rimpianti, anche l’Inter potrebbe averne in abbondanza qualora non si materializzasse l’incredibile ribaltone all’ultima giornata: “Lo ha buttato via nei due mesi invernali quando ha rallentato. Per non parlare dei punti persi a Bologna per l’errore di Radu. Ma anche la Juventus può mangiarsi le mani. I bianconeri sono partiti malissimo, ma se avessero vinto con l’Inter sarebbero arrivati a ridosso del primo posto e lo scudetto sarebbe stato anche alla loro portata. Ecco perché penso che chiunque guardi al primo posto, possa avere un briciolo di rammarico dalla sua parte”.

