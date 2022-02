Venezia-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli sbarca in Laguna con la chiara intenzione di approfittare del risultato maturato ieri nel Derby della Madonnina: il ko dell’Inter, al cospetto di un Milan letteralmente indiavolato, obbliga in un certo senso la squadra partenopea a tentare di centrare la quarta vittoria consecutiva. In modo da accorciare ulteriormente il distacco in classifica dalla capolista.

Dal canto suo, il Venezia, quart’ultimo a più uno sulla zona retrocessione, grazie alla sosta, ha potuto recuperare quasi tutti gli effettivi, specialmente quelli risultati positivi al Covid, e proverà quindi a inseguire una vittoria, che manca agli arancioneroverdi da nove turni.

Qui Venezia

Zannetti conferma Lezzerini tra i pali, ma si porta appresso un dubbio offensivo: Okereke o Johnsen nel tridente. Con quest’ultimo favorito, e destinato ad affiancare Aramu e l’ariete francese Henry.

Difesa a quattro composta da Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Haps. Centrocampo di qualità e quantità, con Cuisance, Ampadu e Busio.

Torna Ebuehi dopo la Coppa d’Africa, inizialmente destinato alla panchina. Assente dell’ultima ora invece l’austriaco Ullmann. Oltre a Vacca e Kiyine (guaio muscolare).

I nuovi acquisti offensivi del mercato invernale, Nani e Nsame, si accomodano in panca, pronti a subentrare in corso d’opera.

Qui Napoli

Un giocatore recuperato e tre lasciati a casa: queste sono state le convocazioni di Luciano Spalletti per la sfida di oggi al Penzo. Torna disponibile Ospina, di rientro dal Sudamerica. Eppure la maglia da titolare dovrebbe essere garantita a Meret. Mentre Tuanzebe (lombalgia), Ounas, e Lozano sono rimasti in sede.

Discorso a parte merita Victor Osimhen, favorito su Mertens. Il nigeriano dunque appare pronto a riprendersi a pieno titolo la responsabilità dell’intero attacco azzurro. Ovviamente non può ancora fare a meno della maschera protettiva. Resa tuttavia più leggera e performante, affinchè il centravanti abbia una migliore visione periferica.

Per il resto, in attesa di Koulibaly e Anguissa, che torneranno dalla Coppa d’Africa in tempo per il bigmatch contro l’Inter, la formazione che il tecnico di Certaldo schiera oggi è quella titolare.

In difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana la coppia composta da Fabiàn e Lobotka. Sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

