Venerato pessimista sul rinnovo di Insigne: “Chi arriva a scadenza poi non rinnova”

Nel corso del consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss con i protagonisti del calciomercato, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai addentro alle dinamiche che alimentano le trattative, tanto in entrata, quanto in uscita.

Ovviamente, a Napoli tiene banco la querelle relativa al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. Finora le parti sembrano avere idee diametralmente opposte. Sull’argomento, Venerato appare abbastanza chiaro: “Insigne dopo le vacanze parlerà con De Laurentiis e solo dopo si capirà se ci potranno essere altri colloqui. Statisticamente, fatta eccezione per Mertens, chi arriva in scadenza col Napoli non rinnova!“.

Insomma, l’esperto giornalista di mercato non sembra affatto ottimista. “

Credo poco ad un rinnovo in extremis, a fine agosto o in primavera. Perché intanto il giocatore riceverà offerte importanti da altri club, dove potrà andare a parametro zero…”.

