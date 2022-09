Venerato-Malfitano, E la “scintilla “sulle scelte”

Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Luna:

“Contro lo Spezia mi è piaciuto molto Gianluca Gaetano. Ha avuto un ottimo impatto sul match, quando è entrato, per come la vedo io, ha inciso molto di più rispetto a Ndombele. Il giudizio sull’ex Tottenham è ancora sospeso, voto ‘non giudicabile'”. Le parole pronunciate dal cronista della RAI sono state apprezzate da quasi tutti gli ospiti in studio, da Francesco Modugno a Monica Scozzafava.

Malfitano non sembra molto d’accordo…

Mimmo Malfitano ha invece espresso un parere diverso rispetto a quello di Ciro Venerato:

“Allegri fa giocare Miretti e Fagioli, tale scelta è stata apprezzata da tanti. Ma se l’allenatore avesse avuto gente come Pogba, Chiesa e Di Maria non avrebbero giocato mai. Allo stesso modo dico che Gaetano, Zerbin e Zanoli non giocheranno mai (dall’inizio, ndr). Sono anni che Gaetano va avanti e indietro, ma aspettiamo ancora che cresca. Ora ha 22 anni, non è più così giovane”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati