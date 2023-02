Venerato e Marino sul futuro di Osimhen

Intervento dell’ex DS azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, che lancia un consiglio, al suo amico De Laurentiis:

“Beto sarebbe il profilo ideale per il Napoli, nel caso partisse Osimhen. Ha le stesse caratteristiche sia fisiche, che tecniche, già in estate si sono interessati a lui i migliori club europei”

In Premier, farebbero carte false per avere l’attaccante nigeriano. I gol che lo vedono in vetta alla classifica dei cannonieri in serie A, non stanno certo passando inosservati. Secondo Ciro Venerato, in Inghilterra si potrebbe scatenare un effetto domino, proprio sul mercato delle punte.

A Terzo Tempo, su TeleA, il giornalista napoletano è sceso nei dettagli:

“Tutto passerà da quello che accadrà al Tottenham, con Kane, che è un giocatore che potrebbe andare via. Da lì tutte le squadre cercheranno un grande attaccante. L’unico che non cerca un centravanti è il Manchester City. Lo United già dall’estate passata, ha fatto un tentativo su Osimhen, la proposta si può alzare nella prossima campagna acquisti”

Il Napoli però ha in mente un piano, per bloccare il numero 9 partenopeo. Sempre secondo Venerato, si potrebbe trovare un accordo:

“A Giugno l’agente di Osimhen e De Laurentiis, si incontreranno. Il Presidente del Napoli è disposto, per accontentare l’attaccante azzurro, a derogare il tetto degli ingaggi, attualmente fissato a 3,5 milioni di euro. Se non fosse un problema economico, ma la volontà del calciatore di andare a giocare in Inghilterra, allora si cercherà un sostituto”

Sara’ sicuramente il tormentone dell’estate napoletana, nel frattempo le parole di Marino, suonano come un’apertura, nel caso Giuntoli voglia approfondire il discorso su Beto. L’attaccante portoghese, 25 anni, non ha una valutazione altissima. Finora ha segnato 7 reti in campionato, alto 1,94 cm, ricorda molto il Victor azzurro, soprattutto per il modo di giocare, anche lui è uno che attacca molto la profondità. Da un punto di vista economico, rientrerebbe nella politica partenopea, di abbassare i costi, valorizzando i giovani calciatori. Marino però, non ha parlato solo di Osimhen, alla precisa domanda di Walter De Maggio, Lobotka ricorda il Pizarro di Spalletti ai tempi dell’Udinese?

“Sicuramente per caratteristiche e modo di giocare, sono molto simili. Non solo a quello dell’Udinese, ma anche con la Roma e Spalletti si espresse ad alti livelli. Luciano è stato bravo a valorizzarlo, a credere in lui, oggi è uno dei migliori centrocampisti in Europa”

Avendo già rinnovato, siamo sicuri che Stanislav, farà parte ancora a lungo del Napoli. Per Osimhen non si hanno le stesse certezze, ma molto dipenderà anche, da come si concluderà la stagione.

