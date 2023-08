“Vendere Osimhen a 120 milioni? Un affare, non dimenticate Allan” Controcorrente il giornalista Peppe Iannicelli

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21 e Radio Marte, ai microfoni dell’emittente radiofonica campana ha espresso alcune considerazioni sul futuro di Victor Osimhen:

“La questione Osimhen, secondo me, sarà conclusa realmente soltanto alla fine mercato. Ci sono schermaglie ancora in atto. Vorrei ricordare che il Napoli, solo qualche stagione fa, rifiutò sessanta milioni di euro per Allan e quel gesto innescò una serie di concause negative che portarono anche all’ammutinamento”.

Proseguendo la sua analisi sul calciatore nigeriano, in trattativa per il rinnovo ma cercato da società arabe, Iannicelli ha affermato:

“Ci sono momenti storici – ha osservato l’opinionista sportivo – nei quali bisogna saper vendere e farlo bene, perché se cedi nel modo giusto fai una grande operazione di mercato. Cedere Victor Osimhen per una cifra che fosse anche ‘solo’ di centoventi milioni di euro, secondo me, vorrebbe dire venderlo benissimo: bisogna essere realistici”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati