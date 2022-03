VENDEMIALE: “In Lega è muro contro muro per il nuovo presidente. De Laurentiis il primo a proporre Casini, Lotito lo porta avanti. Gravina vuole il commissariamento, c’è da temere la variabile Nazionale”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Lorenzo Vendemiale, giornalista: “La situazione del presidente di Lega è molto ingarbugliata, come sempre succede. Abbiamo muro contro muro, una Lega Serie A molto spaccata, tra chi è con Lotito e chi è più vicino al presidente FIGC Gravina, che è evidentemente terrorizzato dallo spareggio della Nazionale e quindi ha bisogno di mettere al sicuro la Serie A. Se si ritrovasse con una Serie A completamente contro e una Nazionale fuori dai Mondiali rischierebbe anche lui a quel punto. In questo scenario, la candidatura di Bonomi è stata farsesca ed è naufragata in 2-3 giorni, Bini Smaghi non è mai stato veramente convinto, Mauro Masi un po’ un mistero. L’unica vera candidatura oggi, l’unico ad averci messo la faccia è Casini. Una sconfitta di De Laurentiis? È da vedere come andrà a finire, lui è stato il primo a fare il suo nome. Chi lo porta avanti, però, è Lotito, perché De Laurentiis ha rapporti pressoché nulli con gli altri presidenti e non ha la forza di spingere da solo un candidato in Lega. Ad oggi la Serie A è spaccata, servono undici voti e non è detto che li abbia. Casini noioso e arrogante? Bisogna vedere come si vedono le cose, personalmente non ci ho mai avuto a che fare e quindi non so dare un giudizio sulla persona e sugli atteggiamenti. Apprezzo il fatto che ci abbia messo la faccia, a differenza di chi non si è presentato proprio. Arrivare al commissariamento sarebbe la vittoria di Gravina. C’è chi punta a far eleggere qualcuno entro il 24 e chi si ritrova senza candidato e gioca a rompere, quindi portare all’ostruzionismo e di conseguenza al commissariamento. Ricordiamo che i 45 giorni canonici che da statuto sono il tempo minimo scadono il 24 marzo, che è il giorno dello spareggio della Nazionale. Se la Serie A non riesce ad eleggere il presidente che succede? Farlo il giorno dello spareggio con la Macedonia sarebbe coraggioso, quindi o Gravina lo decide da prima oppure a quel punto si aspetta il Portogallo. C’è da temere anche la variabile Nazionale”.

