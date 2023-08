“Veiga? Adl non lo voleva! Sarebbe stato un altro Raspadori” Enrico Fedele affonda il dito nella piaga…

Enrico Fedele, opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato italiano di Serie A ai microfoni di Radio Marte.

“Se c’è un giocatore del Napoli del quale farei difficilmente a meno, oltre a Victor Osimhen, è Piotr Zielinski: il polacco, in una mia squadra ideale, giocherebbe sempre. Chi può sostituire Zielinski, quando non è al meglio? C’è Eljif Elmas. Vedo troppa confusione sul macedone, sinceramente… Ho letto che potrebbe partire per 30 milioni: se è vero, mettetegli un fiocco e datelo via”.

Fedele ha poi aggiunto: “Chi può essere l’anti-Napoli, quest’anno? Non credo nel Milan, ma credo nell‘Inter, anche se la squadra di Simone Inzaghi ha perso giocatori di esperienza e centimetri”.

“Quale domanda scomoda vorrei fare ad Aurelio De Laurentiis? Gli chiederei: se Gabri Veiga avesse accettato davvero il Napoli, lo avrebbe preso, dopo che Zielinski aveva ormai rifiutato l’Arabia? Io credo che non abbia voluto acquistarlo e per questo abbia tergiversato col Celta Vigo, perché si sarebbe ritrovato un altro caso alla Raspadori, che l’anno scorso ha giocato pochissimi minuti perché nel suo reparto c’erano già altri titolari”.

