Vedi Napoli e poi vivi… PER SEMPRE

È domenica, il tempo scorre lento. Il Napoli è a Cremona e nel tardo pomeriggio va a conoscere lo Zini. Primato da puntellare. Chiodi e picchetti.

Nulla da aggiungere.

Tempo c’è e lo dedichiamo all’ analisi di un messaggio d’Amore.

Vedi Napoli e poi.. Vivi, abbiamo scritto stamattina.

Abbiamo immediatamente trovato testimoni.

Il Napoli 5.0 ha risvegliato un Sentimento che si era sopito. Sarri era stato “seppellito” e l’esercito disgregato.

Sono termini pesanti per questa epoca. Non andrebbero usati per lo Sport, le prendiamo in prestito solo oggi.

Le prendiamo in prestito non tanto per celebrare l’atto d’amore dedicato a Kim. Un murales in suo onore ai Quartieri Spagnoli è proprio questo un atto di fede e d’amore.

Nulla c’entra la religione, questa è passione viscerale di un popolo vivo.

Mi torna in mente il professor Bellavista ” Napoli resta l’ultima ancora di salvezza”.

Non dateci del romantico perduto, ci stiamo dedicando, in questo clima quieto, ad accendere un riflesso sulla città e sui suoi abitanti.

Le città vive, sopravvivono ai suoi amministratori. I sindaci passano, le amministrazioni pubbliche si dimenticano, sfiniscono ma la gente resta.

Non stupitevi se certe “cose” nascono ai Quartieri, in periferia, dove la gente soffre di più, soffre e per questo resta viva.

In certi posti sniffi la salvezza di un’epoca grigia.

Desiderio, sentimento e passione.

Ci son luoghi della città in cui la Politica internazionale la fanno i commercianti.

Pizzaioli, pasticcieri, ambulanti ed i turisti a loro volta, per altri che arriveranno.

Non serve un sindaco se non è illuminato. Questo De Magistris lo aveva capito e la città lo aveva seguito.

È la passione che muove il mondo altro che danaro.

Ora lo sa anche il signor Kim Min-Jae, professione ambassador Napoli in terra d’Oriente.

