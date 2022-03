VECCHI: “Bisogna risolvere il caso Meret. Lo conosco dai tempi dell’Udinese, ne parlavo ad Ancelotti. Maignan mi piace molto ma Donnarumma il migliore agli Europei”

“Finale del ’73? La ricordo per forza, fu una forte emozione. Grande squadra, anche se perdemmo cinque giorni dopo a Verona. Maignan mi piace molto, Donnarumma ha già dimostrato di essere un grande portiere, il migliore agli Europei. Meret? Prima o poi bisogna risolvere questo caso. Quando lavoravo con il settore giovanile del Milan, avevo già incontrato Meret con l’Udinese in Primavera. Dicevo sempre ad Ancelotti che Meret sarebbe stato uno dei portieri che avrebbe fatto carriera in Italia e guarda caso Carlo lo ha ritrovato a Napoli. Quella di domenica sarà una bella sfida. Potrebbe esserci un colpo di bravura di Leao, di Osimhen. Sono due squadre che più o meno vivono la stessa condizione. Il Napoli prende meno gol, ne hanno fatti più o meno gli stessi. Ospina o Meret? Sono due buoni portieri, personalmente sono per quelli italiani”.

