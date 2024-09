Varriale: “Vero Napoli dopo la sosta”

Con la pausa dovuta agli impegni delle Nazionali, si ha modo di analizzare questo primo strappo di campionato. Così Enrico Varriale, quest’oggi ai microfoni di Radio Punto Zero, rielabora quanto avvenuto in casa Napoli, in queste ultime tre settimane:

“Il mercato è stato condizionato, dalla situazione generale. Il Napoli aveva una strategia, che puntava ad incrementare le entrate, con la vendita di Osimhen. Tutti quelli che dicevano che gli azzurri non potevano permettersi l’ingaggio di Conte, con le sue richieste, sono stati smentiti. De Laurentiis si è mostrato subito forte, con l’arrivo di Buongiorno, dopo la sconfitta di Verona ha fatto degli investimenti importanti, gli va riconosciuto”

L’arrivo di Lukaku ha sicuramente sparigliato le carte, già dal primo utilizzo. Varriale sottolinea le qualità del belga:

“Ha dimostrato che può incidere tanto. Non aveva più di mezz’ora nelle gambe, ma Conte l’ha messo dentro, visto che le cose si mettevano male. L’allenatore crede molto in lui, che si è fatto esonerare dalla chiamata in Nazionale, dimostrando di essere entrato subito nel percorso azzurro”

Non solo Lukaku, i partenopei si sono mossi in ogni settore del campo, con gli ultimi acquisti. Per Enrico Varriale, sono tutti giocatori importanti:

“Neres può fare le fortune del Napoli. Poi vedremo gli scozzesi, sono stati presi grandi calciatori, da grandi club, non accadeva da anni. Questo da la misura di quanto De Laurentiis, voglia alzare subito il tiro”

Si ripartirà da Cagliari, con il dubbio di quale modulo verrà adottato, con i nuovi innesti:

“Inizieremo a vedere il Napoli vero, dopo la sosta. Lukaku potrà aumentare il minutaggio, per gli altri bisognerà aspettare. Conte ha potuto contare poco, su di loro, quindi il vero Napoli si avrà da Cagliari in poi”

Infine un’analisi, del giornalista RAI, sugli aspetti negativi emersi, in queste prime tre giornate:

“Il Napoli deve migliorare rispetto alla gara col Parma. Pecchia l’aveva preparata bene, l’episodio di Suzuki ha rivoltato la partita. La volontà del Napoli però, di vincere la gara si è vista, una cosa che Conte sicuramente avrà messo a segno. Bisogna migliorare nell’equilibrio, nel lavoro sulle fasce, con Lukaku risolvi tanti problemi, perché fa accorciare la squadra”

C’è tanto da lavorare, come sottolineato da tutti, ma anche per Enrico Varriale il futuro, appare più sereno.