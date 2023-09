Varriale: Tweet di Calenda, chiaramente un pretesto.

Non ha convinto nessuno la sparata di Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, dopo il video apparso su Tik Tok.

Di questo avviso anche Enrico Varriale, il noto giornalista RAI, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, analizza il caso Napoli:

“Il tema principale di tutta questa vicenda è il mancato rinnovo di Osimhen. Quello di Calenda è chiaramente un pretesto, io non frequento Tik Tok, ma è un social molto ironico. Possiamo discutere sull’opportunità di pubblicare il video, ma oltre questo non ci vedo nient’altro. Nel calcio le cose cambiano rapidamente, se stasera Osimhen fa una doppietta, tutto passa in cavalleria”

Resta il problema del rinnovo, sul quale, evidentemente, ruota tutto il nervosismo del calciatore. Varriale tocca un punto, poco approfondito in estate:

“Il direttore degli acquisti per il campionato Saudita è Emenalo, un direttore nigeriano molto esperto, che già in estate parlo’ di Osimhen nel campionato arabo, come grossa crescita per tutto il calcio in Nigeria. Questa cosa non è stata approfondita con la giusta rilevanza, creando evidentemente un malcontento nel calciatore, che sta emergendo. La questione dei rinnovi andava risolta dal Napoli, prima di trovarsi in questa situazione”

C’è anche il caso De Laurentiis, indagato per falso in bilancio. Un polverone destinato a scemare per il giornalista RAI:

“Quello della procura di Roma è un atto dovuto. Una bolla destinata a sgonfiarsi, a meno che non emergano fatti nuovi. Per la procura federale, il Napoli è già stato prosciolto per questa vicenda. Chiaro che in questo momento, crea un polverone in un momento, già delicato di per sé”

Per uscire da questa situazione, per Varriale c’è solo un modo:

“Il tifo, che è la parte più sana del calcio, deve compattarsi intorno alla squadra. Se ne esce solo in questo modo. Già contro l’Udinese, il Napoli ha bisogno di uno stadio caldo, poi con una bella prestazione, le cose cambiano rapidamente”

La speranza di Enrico Varriale è la speranza di tutti i tifosi napoletani . Tornare prima di tutto alla vittoria, ricompattare l’ambiente, in vista di un ciclo di partite, piuttosto delicate.

Già la settimana prossima, al Maradona, sarà di scena il Real Madrid.

Ci sarà, ovviamente bisogno del miglior Napoli: squadra, pubblico e società, per risalire la china.

