Van Basten impazzisce per Kvaratskhelia: “8 contro 1, gol impossibile”

Chi mastica calcio non può non essersi entusiasmato al gol di Kvaratskhelia in Napoli Atalanta. L’attaccante azzurro raccoglie l’assist del fido compagno Osimhen, ubriaca la difesa avversaria ed insacca, sbloccando il risultato.

Il gol di Kvaratskhelia ha impressionato persino uno come Marco Van Basten, che di certo non è nuovo a gol belli. Ecco le parole dell’ex attaccante olandese: “Se guardi l’immagine vedi solo otto persone contro una. Poi pensi dentro di te: non può essere vero che fa gol. E’ invece è tutto vero. Che spettacolo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati