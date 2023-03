Valon Behrami e quelle dichiarazioni a Dazn proprio non gradite dai tifosi!

Ieri Valon Behrami era negli studi di DAZN insieme ad un altro ex Napoli, ovvero Faouzi Ghoulam e le sue dichiarazioni non sono molto piaciute ai tifosi partenopei. Ecco quanto si legge, ad esempio, sulla pagina di facebook “La Napoli bene” a firma di Fab5:

“Chiariamo subito una cosa. Ti ricordiamo così, a buttare il sangue con questa maglia per due anni. E ti abbiamo apprezzato assai. Poi sei andato via in malo modo e, probabilmente, Partenope non ti è mai entrata dentro fino in fondo. Caro Valon ieri a DAZN hai detto: “Non è vero che non diamo il giusto spazio al Napoli; Botman è più forte di Kim; Cavani non è mai venuto in orario ad un allenamento in tre anni. Più che pareri o considerazioni sparse, sembrano spruzzi di acredine, abbastanza ingiustificati, ampiamente fuori luogo, per non aggiungere altro”.

Behrami Tanti i commenti al post. Eccone alcuni:

“Cavani andava via anche tre ore dopo l’allenamento per continuare a correre. Questo non l’ha detto? Ma poi che senso ha dirlo? Edinson ha fatto 104 gol e ha sempre sputato l’anima in campo in attacco e in difesa, perché dire queste cose fuori contesto?”. E poi: “Per me ieri l’unico napoletano in studio era Ghoulam, che ha dimostrato di avere attributi enormi quando ha detto che Napoli e il Napoli non vengono raccontate come meriterebbero”.

