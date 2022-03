Valeria Iuliano, il pallone nel destino

Giornalista, oltre che allenatrice, iscritta nei ranghi del Settore Tecnico della FIGC. Questa è Valeria Iuliano, capace di intersecare come poche la concretezza del campo, con l’epica del racconto connessa alle ospitate televisive. Una carriera eclettica, che alla fine di ogni percorso la riconduce comunque al primo amore: il calcio.

In un ambiente notoriamente maschilista, infarcito di un mucchio di pregiudizi, quanto spaventa una donna che parla di calcio con estrema competenza?

“Spaventa fortemente, perché una donna, che parla con estrema competenza di calcio, viene recepita come una minaccia indotta da uno stereotipo: il calcio, ritenuto generalmente “materia da uomini”, non può essere meglio compreso da una donna, la quale, nell’immaginario collettivo, ancora oggi, è chiamata a dedicarsi ad altre attività, ma non al calcio”.

Sarebbe dunque ora di sfatare il luogo comune della “bellona”, che si limita a fare tappezzeria e poco altro, nelle trasmissioni di approfondimento?

“Sarebbe anche il caso di farlo, ma la realtà, a conti fatti, va in altra direzione: oggi le linee editoriali non sposano affatto questo pensiero, perché prediligono un grande involucro con assenti contenuti. Potrei fare innumerevoli esempi, ma i vostri lettori sapranno autonomamente dedurre i miei riferimenti. Con questo non intendo condannare la bellezza, nulla affatto, però credo che aver qualcosa da dire, soddisfacendo aspettative di ascolto, sia importante quanto gratificare il senso visivo. Poi, c’è un altro aspetto: il nulla assoluto, in termini di contenuti, non rappresenta una minaccia per quegli uomini che popolano i talk calcistici e che si crogiolano su una presunta competenza calcistica”.

Cos’è maggiormente gratificante, contribuire alla crescita del Gioco (doverosamente in maiuscolo..), allenando, o raccontandolo in maniera costruttiva)?

“Sono due aspetti che non posso che ritenere complementari. Contribuire alla crescita del gioco significa costruire quella parte di iceberg sommerso, che richiede grandi sacrifici, enorme lavoro, spesso non compreso all’esterno, ma che determina soddisfazione, dinanzi ai risultati didattici, agonistici; raccontare l’evento è altrettanto gratificante, perché, quando la cronaca è mossa da conoscenze tattico-tecniche e non, esclusivamente, da capacità retorica, è come utilizzare una lente di ingrandimento, sulla prestazione sportiva e su tutto quel che le gira intorno, che il lettore/ascoltatore può consultare”.

Mai banale negli interventi, eppure tutt’altro che cattedratica; diventa difficile sostenere le proprie idee, senza apparire saccenti, come invece succede ad alcuni opinionisti?

“Sono consapevole di esprimere spesso pensieri fuori dal coro, però, a conti fatti, risulto una Sibilla: è possibile ripescarmi, in qualsiasi momento, e si comprende quanto le considerazioni siano sempre attuali, pur essendo datate. Questo continuo ripescaggio, che metto in atto, mi fa risultare saccente, ma ad onor del vero l’umiltà non è la mia migliore qualità: preferisco, però, a parità di competenza, un presuntuoso ad un finto umile”.

Il Napoli attuale: un club in linea con gli obiettivi prefissati, oppure incapace di cogliere una ghiotta occasione in ottica scudetto?

“È chiaro che una Juventus fuori dai giochi difficilmente si vedrà ancora, ma questo è un periodo strano non soltanto sul piano sportivo: l’incertezza di questo periodo storico si riflette anche nel Calcio, quindi vi è un diffondersi di trasferimenti di proprietà, di investitori stranieri che intervengono laddove vi siano proprietà traballanti, quindi vi è una comprensibile inclinazione al non-investimento da parte del Patron del Napoli, fermo restando che l’inerzia decisionale di questi ultimi tre anni è stata peggio di un investimento poco calibrato”.

Cosa resta nell’immaginario collettivo del gioco di Spalletti: il tentativo di dominare la fase di possesso, o una strisciante sensazione di debolezza caratteriale?

“La sensazione di una debolezza caratteriale certamente non è imputabile a Spalletti, perché è una peculiarità atavica, del club di Aurelio De Laurentiis, che prescinde dalla guida tecnica. Nell’immaginario collettivo non dovrebbe esserci la sensazione di dominare il possesso, a mio avviso, bensì la visione di una squadra che, finalmente, risulta equilibrata nelle due fasi, organizzata, che in difesa è tornata a difendere di reparto e che mostra una razionalità in non-possesso apparentemente perduta negli ultimi anni e, grazie a Spalletti, riconquistata”.

A proposito di aspetti mentali, non si sta forse esagerando, imputando agli azzurri manchevolezze emotive, magari buone solo a deresponsabilizzare il gruppo?

“Sono calciatori non abituati a vincere ed è comprensibile una difficoltà nel reggere la pressione nel momento in cui si concorre per grandi obiettivi, ma penso anche che si stia esagerando, perché questo non è un gruppo costruito con l’obiettivo di conquistare il tricolore e, soprattutto, i pochi punti persi non sono imputabili, a mio avviso, soprattutto a manchevolezze emotive, ma più ad aspetti tattici e atletici”.

La stagione della squadra partenopea ha comunque confermato il valore di alcune individualità superiori alla media, tipo Fabiàn Ruiz. Nonché consentito di riscoprire giocatori finiti nel dimenticatoio, come Lobotka.

“Qui potrei invitare il lettore al famoso ripescaggio: ho sempre stimato Fabiàn, e ho spesso ripetuto, in merito a Lobotka, che il suo valore non si stesse manifestando. Credo, inoltre, che lo slovacco possa far molto di più, curando l’orientamento nello spazio, perché molto spesso tende a ricevere palla spalle alla porta avversaria anche se non pressato, e osando attraverso giocate più verticali. Fabian è destinato a grandi palcoscenici”.

Nella volata finale, quanto potrebbero influire le voci sempre più insistenti che vorrebbero De Laurentiis intenzionato a ridimensionare gli ingaggi, lasciando andare parte del gruppo storico, tra mancati rinnovi ed eventuali cessioni pesanti?

“Secondo me, poco o nulla. È una necessità generalizzata quella di ridurre il tetto ingaggi. Io non vedo questo cambiamento, del gruppo storico, con paura, ma con grande fiducia. Avrei voluto questo cambiamento con la fine dell’era Sarri”.

Lo scorso anno la “Fatal Verona” segnò il confine dell’esperienza di Gattuso all’ombra del Vesuvio. La squadra di Tudor, novità positiva del campionato, potrebbe fare da spartiacque per le ambizioni del Napoli spallettiano?

“Credo di no. Penso il campionato si deciderà nelle ultime tre-quattro giornate, fermo restando che le ambizioni del Napoli sono chiare e non da oggi: qualificarsi per la prossima Champions League”.

Come si disinnesca il Verona, che pressa in avanti, pratica un calcio intenso e molto fisico, costruendo dal basso o cavalcando l’idea di esplorare talvolta la profondità?

“Non esiste una strategia vincente ed una perdente. Nel calcio nulla è totalmente giusto o completamente sbagliato: le idee sono sempre rispettabili, se mosse da una logica fondata su principi calcistici chiari. La differenza sta nel comprendere che una strategia settimanale, pur essendo teoricamente giusta, può non risultare efficace, allora intervenire, modificando l’inerzia della gara, è vera chiave vincente. Qui, però, non c’entra soltanto l’allenatore, nel dare le giuste indicazioni, ma chi gioca dovrebbe dimostrarsi un essere pensante, capace di comprendere, autonomamente, le difficoltà della gara, nonché le opportunità sfruttabili”.

“Valeria al veleno” era il titolo di una fortunata rubrica che curavi sul blog di Umberto Chiariello: prossimi progetti?

“Mai titolo fu più azzeccato. I prossimi progetti sono “in costruzione” e hanno come destinazione Coverciano”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati