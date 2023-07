Valdifiori ricorda con amore Napoli: “Ringrazierò sempre Giuntoli e De Laurentiis per avermi portato”

Mirko Valdifiori è stato un giocatore del Napoli nella stagione 2015-2016. All’Empoli è stato un giocatore ottimale per le funzionalità della squadra, ma con i partenopei non ha reso al meglio. Giunto dopo una trattativa di 5.5 milioni di euro, Valdifiori ha giocato 15 partite realizzando 2 gol in Europa League (1 al Midtjylland e 1 al Club Bruges. Nella stagione successiva è stato poi ceduto al Torino per 3.5 milioni di euro tornando ad essere titolare. A Radio Kiss Kiss Napoli, come ha riportato Il Corriere dello Sport, Valdifiori ha ricordato il suo anno passato al Napoli: “Ringrazierò sempre Giuntoli e De Laurentiis per avermi portato al Napoli, fu un momento importante per la mia carriera. Il direttore sportivo ha fatto un lavoro enorme a Napoli”.

L’ex centrocampista del Napoli ha parlato dell’arrivo di Garcia e dell’addio di Spalletti: “Ha fatto una grande stagione e esaltato il gioco del Napoli. Garcia dovrà dare continuità a questo lavoro, mettendoci anche la sua mano”. Un grande level up è stato quello di Lobotka. Lo slovacco ha giocato 49 partite realizzando 1 gol al Verona e 1 assist al Monza diventando uno dei principali mediani della scorsa stagione. Il giocatore della Vis Pesaro ha parlato delle abilità di Lobotka: “Arriva da un anno di grazia, sarà fondamentale anche per Garcia. Ha meritato il rinnovo e sono sicuro che continuerà a fare bene in maglia azzurra”.

