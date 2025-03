Valcareggi: Zerbin ama Napoli.

Un piccolo rimpianto sarà venuto sicuramente, ai tifosi del Napoli, che ieri vedevano Alessio Zerbin sfrecciare sulla fascia sinistra.

Ne ha parlato il suo agente, Furio Valcareggi, ai microfoni di CalcioNapoli 24:

“Poteva andare male ieri per il Napoli, il Venezia è andato forte. Ha pareggiato a Bergamo, dove poteva anche vincere. Il Venezia se la sta giocando, mentalmente è tranquillo, con un allenatore come Di Francesco, che altre società avrebbero esonerato. Se la giocheranno nella lotta per la salvezza, corrono, pressano, entrano forti e precisi”

Poi parla del suo assistito, entrato subito nello spirito dei veneti:

“Alessio sta facendo un’esperienza positivissima. Gli fa bene giocare con continuità, mi da molta gioia ha fatto il campo duemila volte, con tecnica e velocità”

In archivio anche un tunnel su Spinazzola:

“Leonardo è un esterno ottimo, con Zerbin si sono incrociati, diciamo che sono andati in pari”

Valcareggi poi svela, quanto l’ex Napoli tenesse a questa gara:

“Lui è un veterano degli azzurri, dopo due anni in primavera. Ama Napoli, sarebbe roba da dargli la fascia di capitano. Gli piaceva molto l’allegria e si era trovato benissimo”

Infine un pensiero sulla lotta scudetto:

“Forse l’Inter è più forte, ma queste 9 partite sono altalenanti. I nerazzurri ora sono avvantaggiati, ma poi vediamo cosa succede. Diciamo che tifiamo per lo scudetto del Napoli e la salvezza del Venezia”

E se i lagunari, giustamente ci credono, tanto è doveroso per gli azzurri continuare a farlo, fino alla fine.