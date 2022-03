Valcareggi: “E’ una situazione drammatica! Abbiamo vinto l’Europeo senza essere i migliori”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Furio Valcareggi, agente, per commentare la disfatta della Nazionale italiana.

“Lega e Federazione sono sempre state poco in sintonia. La Lega per questo non aiuta la Nazionale, se non per l’essenziale. Ci hanno beccati in un momento in cui nessuno dei nostri era in forma. Speravo in Verratti e in Jorginho. Ci è mancato Chiesa che è stato il migliore all’Europeo. Ma Insigne, Immobile, Barella, Donnarumma non erano in forma. Berardi ha iniziato bene ma ha fallito un paio di occasioni. Si è perso perché non siamo riusciti a fare un gol, ci sono state tante somme di errori. L’Europeo è stato esaltato da tutta la stampa ed è stato vinto con 3 tempi supplementari. La Spagna ci ha preso a pallate e abbiamo vinto ai rigori. Che l’Italia non faccia per due volte di fila i Mondiali è drammatico. Tutti devono riflettere.

A Firenze se si fa male il centravanti bisogna prenderne un altro di nome, altrimenti la gente non è contenta. Il Barcellona ha un sacco di giovani e sono dei fenomeni. Sento dire che nessuno è responsabile, all’Europeo abbiamo vinto ma non siamo stati i migliori. La colpa è del mister e di chi dirige”.

